Эксперты рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США
Эксперты рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США - 09.12.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США
Мировая экономика будет жить в состоянии "готовности" к новым торговым шокам даже после отмены импортных пошлин США, а цены на товары различных категорий,... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T09:10+0300
2025-12-09T09:10+0300
2025-12-09T09:10+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировая экономика будет жить в состоянии "готовности" к новым торговым шокам даже после отмены импортных пошлин США, а цены на товары различных категорий, которые производители увеличили для борьбы с тарифными издержками, могут сохраняться на повышенном уровне, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. На прошлой неделе президенты Бразилии и США Лула да Силва и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер выразил желание продолжить переговоры об отмене 40%-го тарифа на некоторые бразильские товары, такие как мясо, кофе и фрукты. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. "Вероятнее всего, увидим проявление так называемого "эффекта храповика". Те цены, что уже выросли после повышения пошлин, необязательно упадут после их отмены или снижения... Многие компании будут жить в режиме готовности к новым циклам роста пошлин, даже в момент их снижения или отмены", - сказал старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, объясняя последствия отмены или снижения размера импортных пошлин США в отношении ряда стран. Таким образом, цены на продукцию в мире могут оставаться на том же уровне даже после отмены тарифных ограничений. Эксперт объясняет это тем, что производители уже адаптировались к пошлинам США и для того, чтобы бороться с издержками, подняли цены на товары: стоимость уже успела "осесть в марже компаний". Кроме того, отмена пошлин может оказать давление и на мировую инфляцию, отметил аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Например, мировые поставщики получат больше экспортных возможностей после снятия тарифных ограничений, и для того, чтобы нарастить поставки, они начнут предъявлять повышенный спрос на рабочую силу, сырье и услуги внутри страны. Такой резкий спрос может начать давить на инфляцию. В "условиях увеличения экспортных возможностей часть товарной массы может начать уходить со внутреннего рынка, что опять же будет давить на цены", пояснил Лысенко. Что касается мировой логистики, то "полного возврата к прежней модели не произойдет - часть диверсификации уже закрепилась как страховка на случай возможного возвращения тарифов, по крайней мере до конца президентства Дональда Трампа", полагает Лысенко. Хотя у поставщиков исчезнет потребность в транзитной сборке, сократятся издержки, а структура цепочек упростится, подчеркнул аналитик. Его коллега из группы АКРА добавил, что "понесенные компаниями издержки и новые мощности закрепят новые паттерны в направлениях торговли - явление френдшоринга".
