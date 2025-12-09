https://1prime.ru/20251209/kolumbija-865344414.html

Колумбия сможет привлечь Украину к ответственности за вербовку наемников

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ, Олег Краев. Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года позволит правительству этой страны привлечь Украину к ответственности за вербовку колумбийцев в ВСУ, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес. Ранее законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. Украина присоединилась к данному документу в 1993 году. "Колумбия сможет привлечь украинское государство к международной ответственности за использование на своей территории и в своем конфликте наемников, являющихся гражданами Колумбии", - заявил собеседник агентства, составивший экспертное заключение по законопроекту о присоединении Колумбии к конвенции. Эксперт отметил, что Украина, будучи участницей конвенции, не соблюдает свои международно-правовые обязательства, но, тем не менее, Колумбия сможет требовать от нее экстрадиции своих граждан, воюющих в рядах ВСУ. "Украина явным образом не соблюдает свои обязательства, но Колумбия, учитывая, что одним из важнейших аспектов конвенции является именно установление механизмов экстрадиции между странами, вполне может предъявить эти требования Украине", - заявил Уруэнья Санчес. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.

