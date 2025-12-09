https://1prime.ru/20251209/minoborony-865360911.html
Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области
происшествия
бизнес
россия
общество
ивановская область
рф
вкс
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В Ивановской области во вторник во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщило Минобороны РФ. "Сегодня в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", - говорится в сообщении ведомства. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетает комиссия ВКС России, подчеркнули в министерстве обороны РФ
ивановская область
рф
ПРАЙМ
