Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области - 09.12.2025, ПРАЙМ

Самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области

В Ивановской области во вторник во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщило Минобороны РФ.

2025-12-09T13:12+0300

2025-12-09T13:12+0300

2025-12-09T13:12+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. В Ивановской области во вторник во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщило Минобороны РФ. "Сегодня в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Самолет упал в безлюдном районе", - говорится в сообщении ведомства. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа. Для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту крушения вылетает комиссия ВКС России, подчеркнули в министерстве обороны РФ

2025

