Нефть продолжает дешеветь на ожиданиях избытка предложения - 09.12.2025
Нефть продолжает дешеветь на ожиданиях избытка предложения
2025-12-09T08:06+0300
2025-12-09T08:06+0300
энергетика
рынок
нефть
торги
сша
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром после спада в 2% за предыдущую торговую сессию, инвесторы по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.45 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 62,32 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,67 доллара. За прошлую торговую сессию нефть Brent подешевела на 2,18%, марка WTI - на 2,24%. "Хотя рынки в целом сосредоточены на предстоящем решении ФРС США - возможном снижении ставки на 25 базисных пунктов, что может дать краткосрочную поддержку ценам на нефть в нижней части диапазона 60-65 долларов, - более широкая ценовая структура по-прежнему определяется ожиданиями избытка предложения на рынке нефти в 2026 году", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). "Возврат Brent к уровню в районе 62 долларов за баррель полностью вписывается в общую декабрьскую картину", - добавляет аналитик. Позднее во вторник начнется заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 89,4% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых.
сша
08:06 09.12.2025
 
Нефть продолжает дешеветь на ожиданиях избытка предложения

Цены на нефть продолжают снижаться после спада в 2%

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром после спада в 2% за предыдущую торговую сессию, инвесторы по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.45 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,27% относительно предыдущего закрытия - до 62,32 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,36%, до 58,67 доллара.
За прошлую торговую сессию нефть Brent подешевела на 2,18%, марка WTI - на 2,24%.
"Хотя рынки в целом сосредоточены на предстоящем решении ФРС США - возможном снижении ставки на 25 базисных пунктов, что может дать краткосрочную поддержку ценам на нефть в нижней части диапазона 60-65 долларов, - более широкая ценовая структура по-прежнему определяется ожиданиями избытка предложения на рынке нефти в 2026 году", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
"Возврат Brent к уровню в районе 62 долларов за баррель полностью вписывается в общую декабрьскую картину", - добавляет аналитик.
Позднее во вторник начнется заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение по ключевой ставке. По данным CME Group, около 89,4% аналитиков ждут снижения ставки до 3,5-3,75% с текущей отметки в 3,75-4% годовых.
Энергетика Рынок Нефть Торги США
 
 
