Нефть дорожает на неопределенности геополитической ситуации
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем восстанавливаются после снижения на прошлой торговой сессии на фоне неопределенности геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.55 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 62,68 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 59,08 доллара. По итогам прошлой торговой сессии нефть Brent подешевела на 2,18%, марка WTI - на 2,24%. "Нефть будет торговаться в узком диапазоне, пока мы не получим более четкого представления о том, в каком направлении пойдут мирные переговоры по ситуации на Украине", - прокомментировал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем восстанавливаются после снижения на прошлой торговой сессии на фоне неопределенности геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.55 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 62,68 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 59,08 доллара.
По итогам прошлой торговой сессии нефть Brent подешевела на 2,18%, марка WTI - на 2,24%.
"Нефть будет торговаться в узком диапазоне, пока мы не получим более четкого представления о том, в каком направлении пойдут мирные переговоры по ситуации на Украине", - прокомментировал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.
