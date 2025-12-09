https://1prime.ru/20251209/neft-865371900.html

Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году

Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году - 09.12.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году

Ситуация с переизбытком предложения на мировом рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от стратегических закупок "черного золота" Китаем, заявил... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T17:34+0300

2025-12-09T17:34+0300

2025-12-09T17:34+0300

энергетика

нефть

китай

сша

trafigura

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_6335fc89d588352267cf28cdd4d9620b.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ситуация с переизбытком предложения на мировом рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от стратегических закупок "черного золота" Китаем, заявил главный экономист мирового сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим. "Ожидается, что в 2026 году рост предложения (нефти - ред.) значительно превысит рост спроса. Эксперты практически единодушны в прогнозировании рекордного избытка предложения, который может превысить уровень пандемии", - приводится его комментарий в годовом отчете компании. По словам Рахима, ожидается, что предложение на мировом рынке нефти вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки. "Крупнейшей "темной лошадкой" на нефтяных рынках остается активность стратегических закупок Китая. Если она сохранится или увеличится, это в какой-то мере поможет решить проблему избыточного предложения, хотя вряд ли решит ее окончательно. И наоборот, замедление темпов роста усугубит ситуацию", - заявил Рахим. По его словам, рост предложения в значительной степени будет обусловлен долгосрочными проектами в Латинской и Северной Америке, где инвестиционные решения принимались несколько лет или даже десятилетий назад. В связи с этим сокращение добычи на этих проектах маловероятно. Тем не менее, производители в США и странах ОПЕК+ могут посчитать ситуацию с избытком предложения неприемлемой и сократить производство, что окажет некоторую поддержку ценам, добавил представитель Trafigura.

https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865359819.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, сша, trafigura, опек