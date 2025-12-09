https://1prime.ru/20251209/neft-865371900.html
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году - 09.12.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году
Ситуация с переизбытком предложения на мировом рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от стратегических закупок "черного золота" Китаем, заявил... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T17:34+0300
2025-12-09T17:34+0300
2025-12-09T17:34+0300
энергетика
нефть
китай
сша
trafigura
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_6335fc89d588352267cf28cdd4d9620b.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ситуация с переизбытком предложения на мировом рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от стратегических закупок "черного золота" Китаем, заявил главный экономист мирового сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим. "Ожидается, что в 2026 году рост предложения (нефти - ред.) значительно превысит рост спроса. Эксперты практически единодушны в прогнозировании рекордного избытка предложения, который может превысить уровень пандемии", - приводится его комментарий в годовом отчете компании. По словам Рахима, ожидается, что предложение на мировом рынке нефти вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки. "Крупнейшей "темной лошадкой" на нефтяных рынках остается активность стратегических закупок Китая. Если она сохранится или увеличится, это в какой-то мере поможет решить проблему избыточного предложения, хотя вряд ли решит ее окончательно. И наоборот, замедление темпов роста усугубит ситуацию", - заявил Рахим. По его словам, рост предложения в значительной степени будет обусловлен долгосрочными проектами в Латинской и Северной Америке, где инвестиционные решения принимались несколько лет или даже десятилетий назад. В связи с этим сокращение добычи на этих проектах маловероятно. Тем не менее, производители в США и странах ОПЕК+ могут посчитать ситуацию с избытком предложения неприемлемой и сократить производство, что окажет некоторую поддержку ценам, добавил представитель Trafigura.
https://1prime.ru/20251209/siyyarto-865359819.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_6701e4e1b43b590a353807adf022b0e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, китай, сша, trafigura, опек
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, США, Trafigura, ОПЕК
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году
Рахим: ситуация на рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от Китая