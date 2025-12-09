Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году - 09.12.2025
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году - 09.12.2025, ПРАЙМ
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году
Ситуация с переизбытком предложения на мировом рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от стратегических закупок "черного золота" Китаем, заявил... | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ситуация с переизбытком предложения на мировом рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от стратегических закупок "черного золота" Китаем, заявил главный экономист мирового сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим. "Ожидается, что в 2026 году рост предложения (нефти - ред.) значительно превысит рост спроса. Эксперты практически единодушны в прогнозировании рекордного избытка предложения, который может превысить уровень пандемии", - приводится его комментарий в годовом отчете компании. По словам Рахима, ожидается, что предложение на мировом рынке нефти вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки. "Крупнейшей "темной лошадкой" на нефтяных рынках остается активность стратегических закупок Китая. Если она сохранится или увеличится, это в какой-то мере поможет решить проблему избыточного предложения, хотя вряд ли решит ее окончательно. И наоборот, замедление темпов роста усугубит ситуацию", - заявил Рахим. По его словам, рост предложения в значительной степени будет обусловлен долгосрочными проектами в Латинской и Северной Америке, где инвестиционные решения принимались несколько лет или даже десятилетий назад. В связи с этим сокращение добычи на этих проектах маловероятно. Тем не менее, производители в США и странах ОПЕК+ могут посчитать ситуацию с избытком предложения неприемлемой и сократить производство, что окажет некоторую поддержку ценам, добавил представитель Trafigura.
17:34 09.12.2025
 
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году

Рахим: ситуация на рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от Китая

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Ситуация с переизбытком предложения на мировом рынке нефти в 2026 году будет во многом зависеть от стратегических закупок "черного золота" Китаем, заявил главный экономист мирового сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим.
"Ожидается, что в 2026 году рост предложения (нефти - ред.) значительно превысит рост спроса. Эксперты практически единодушны в прогнозировании рекордного избытка предложения, который может превысить уровень пандемии", - приводится его комментарий в годовом отчете компании.
По словам Рахима, ожидается, что предложение на мировом рынке нефти вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки.
"Крупнейшей "темной лошадкой" на нефтяных рынках остается активность стратегических закупок Китая. Если она сохранится или увеличится, это в какой-то мере поможет решить проблему избыточного предложения, хотя вряд ли решит ее окончательно. И наоборот, замедление темпов роста усугубит ситуацию", - заявил Рахим.
По его словам, рост предложения в значительной степени будет обусловлен долгосрочными проектами в Латинской и Северной Америке, где инвестиционные решения принимались несколько лет или даже десятилетий назад. В связи с этим сокращение добычи на этих проектах маловероятно.
Тем не менее, производители в США и странах ОПЕК+ могут посчитать ситуацию с избытком предложения неприемлемой и сократить производство, что окажет некоторую поддержку ценам, добавил представитель Trafigura.
