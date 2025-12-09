Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 09.12.2025
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 09.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T18:57+0300
2025-12-09T18:57+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,83% - до 61,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 58,27 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. Инвесторы следят за геополитической ситуацией в мире, в частности, за переговорным процессом относительно конфликта на Украине. "Нефть удерживается в узком торговом диапазоне, пока мы не получим более четкого представления о том, в каком направлении будут развиваться мирные переговоры", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). Эксперт также отметил, что срыв переговоров может привести к росту цен на нефть, в то время как достижение прогресса создаст вероятность возобновления поставок сырья из России, что окажет давление на котировки.
18:57 09.12.2025
 
Мировые цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению на один процент

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.34 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,83% - до 61,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 58,27 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала.
Инвесторы следят за геополитической ситуацией в мире, в частности, за переговорным процессом относительно конфликта на Украине.
"Нефть удерживается в узком торговом диапазоне, пока мы не получим более четкого представления о том, в каком направлении будут развиваться мирные переговоры", - сказал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
Эксперт также отметил, что срыв переговоров может привести к росту цен на нефть, в то время как достижение прогресса создаст вероятность возобновления поставок сырья из России, что окажет давление на котировки.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году
