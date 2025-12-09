https://1prime.ru/20251209/neft-865378717.html
Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году
Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году - 09.12.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году
Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать нефти в 2026 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного уровня, следует из данных... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T21:33+0300
2025-12-09T21:33+0300
2025-12-09T21:33+0300
энергетика
нефть
сша
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать нефти в 2026 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного уровня, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Учитывая наши ожидания значительного роста мировых запасов нефти, мы прогнозируем, что в 2026 году ОПЕК+ будет добывать примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного объема добычи", - говорится в докладе.
https://1prime.ru/20251209/neft-865371900.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_38d6bddbd98c0220f4eb440d4d066724.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, опек
Энергетика, Нефть, США, ОПЕК
Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году
Минэнерго США: ОПЕК+ будет добывать нефти в 2026 г на 1,3 млн баррелей в сутки ниже плана