Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году

Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году

2025-12-09T21:33+0300

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать нефти в 2026 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного уровня, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Учитывая наши ожидания значительного роста мировых запасов нефти, мы прогнозируем, что в 2026 году ОПЕК+ будет добывать примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного объема добычи", - говорится в докладе.

