Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году - 09.12.2025
Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать нефти в 2026 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного уровня, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. "Учитывая наши ожидания значительного роста мировых запасов нефти, мы прогнозируем, что в 2026 году ОПЕК+ будет добывать примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного объема добычи", - говорится в докладе.
нефть, сша, опек
Энергетика, Нефть, США, ОПЕК
21:33 09.12.2025
 
Минэнерго США ожидает снижения добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году

Минэнерго США: ОПЕК+ будет добывать нефти в 2026 г на 1,3 млн баррелей в сутки ниже плана

Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что ОПЕК+ будет добывать нефти в 2026 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного уровня, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
"Учитывая наши ожидания значительного роста мировых запасов нефти, мы прогнозируем, что в 2026 году ОПЕК+ будет добывать примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки меньше запланированного объема добычи", - говорится в докладе.
Экономист рассказал, от чего будет зависеть мировой рынок нефти в 2026 году
ЭнергетикаНефтьСШАОПЕК
 
 
Заголовок открываемого материала