В Ивановской области началась поисковая операция на месте крушения Ан-22
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция ведется на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области, населенные пункты в результате происшествия не пострадали, сообщает правительство региона. В Ивановской области во вторник во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб. Ведется поисково-спасательная операция", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Комиссия Воздушно-космических сил России вылетела к месту крушения для установления обстоятельств произошедшего. Также там работают подразделения МЧС России, добавили в правительстве Ивановской области.
