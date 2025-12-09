Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ивановской области началась поисковая операция на месте крушения Ан-22 - 09.12.2025
В Ивановской области началась поисковая операция на месте крушения Ан-22
происшествия
общество
россия
ивановская область
рф
мчс
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция ведется на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области, населенные пункты в результате происшествия не пострадали, сообщает правительство региона. В Ивановской области во вторник во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб. Ведется поисково-спасательная операция", - сообщается в Telegram-канале правительства региона. Комиссия Воздушно-космических сил России вылетела к месту крушения для установления обстоятельств произошедшего. Также там работают подразделения МЧС России, добавили в правительстве Ивановской области.
ивановская область
рф
общество, россия, ивановская область, рф, мчс
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Поисково-спасательная операция ведется на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области, населенные пункты в результате происшествия не пострадали, сообщает правительство региона.
В Ивановской области во вторник во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб. Ведется поисково-спасательная операция", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Комиссия Воздушно-космических сил России вылетела к месту крушения для установления обстоятельств произошедшего. Также там работают подразделения МЧС России, добавили в правительстве Ивановской области.
