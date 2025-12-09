https://1prime.ru/20251209/parlament-865342314.html

Парламент Франции проголосует по проекту бюджета соцстрахования

2025-12-09T00:33+0300

ПАРИЖ, 9 дек - ПРАЙМ. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосует во вторник по проекту бюджета социального страхования на 2026 год. Французские СМИ сообщали, что французские депутаты одобрили 5 декабря часть проекта бюджета, посвященную поступлениям. За эту часть бюджетного проекта проголосовало 166 депутатов, а против – 140. Как отмечали СМИ, за часть проекта бюджета социального страхования проголосовали парламентарии от центристских партий "Возрождение" президента Эммануэля Макрона, "Демократическое движение", от левой Социалистической партии и независимые депутаты. Против этой части бюджета соцстрахования голосовали депутаты правой партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, депутаты от правой партии "Союз правых за республику", а также парламентарии от левых партий "Непокорившаяся Франция" и партии зеленых "Экологи". Депутаты от правых партий "Республиканцы" и "Горизонты" в большинстве своем воздержались. Масштабные протесты против пенсионной реформы проходили во Франции с января по июнь 2023 года, массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране. Однако несмотря на ярые возражения со стороны населения, с сентября 2023 года закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. Основной причиной реформы правительство назвало нехватку бюджетных средств на финансирование выплат пенсионерам. Во вторник в нижней палате французского парламента пройдет два голосования – за часть проекта бюджета, посвященную расходам, и итоговое голосование за проект бюджета социального страхования на 2026 год целиком. Несмотря на это, итог окончательного голосования практически непредсказуем. В частности, в пользу принятия проекта бюджета социального страхования в нынешнем виде высказывались глава Социалистической партии Оливье Фор, премьер-министр Себастьян Лекорню и министр транспорта Филипп Табаро. Против проекта бюджета высказывались, в частности, глава правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо, депутат от "Национального объединения" Жан-Филипп Танги и депутат от "Непокорившейся Франции" Тома Порт. Бывший глава партии зеленых "Экологи" Янник Жадо призвал депутатов от политической силы "как минимум воздержаться" при голосовании за новый проект бюджета социального страхования. Непредсказуемость итогов голосования по проекту бюджета социального страхования на 2026 год подтверждается итогами недавнего голосования за проект госбюджета, писали французские СМИ. В ходе этого голосования 22 ноября депутаты Национального собрания практически единогласно отклонили законопроект о государственном бюджете на 2026 год, когда за часть о поступлениях 404 парламентария высказались против и только один - за. Ещё 84 депутата воздержались. Как отмечали некоторые французские политики, это был беспрецедентный перевес. Одним из важнейших положений проекта бюджета социального страхования на 2026 год является приостановка спорной пенсионной реформы 2023 года, которая включает в себя постепенное повышение пенсионного возраста: на три месяца в год начиная с 1 сентября 2023 года, за счет чего к 2030 году возраст выхода французов на пенсию повысился бы с 62 до 64 лет. Реформа также предусматривала отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Глава кабмина Лекорню еще в октябре предложил приостановить реформу до следующих президентских выборов для доработки. Такой шаг стал компромиссом с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия правительству. Депутаты Национального собрания изначально проголосовали за эту меру еще 12 ноября, однако в дальнейшем члены французского Сената (верхней палаты парламента), представляющие в большинстве своем правые партии, проголосовали против приостановки реформы 25 ноября. Восстановить приостановку пенсионной реформы парламентариям нижней палаты удалось только 6 декабря, когда проект бюджета соцстрахования после рассмотрения в обеих палатах, вернулся в Национальное собрание для итоговых чтений и голосования.

франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, марин ле пен