Полянский: подельники Зеленского торпедируют усилия России и США по Украине - 09.12.2025
Полянский: подельники Зеленского торпедируют усилия России и США по Украине
2025-12-09T00:17+0300
2025-12-09T00:17+0300
Добавлены подробности (третий абзац) и бэкграунд ООН, 8 дек – ПРАЙМ. Европейские подельники Владимира Зеленского "заняты торпедированием" мирных усилий руководства РФ и США по Украине, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. "С украинским урегулированием все сейчас предельно ясно. Коррумпированный украинский князек, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть и все наворованное за эти годы у своего народа, даже если для этого весь народ нужно превратить в пушечное мясо и утилизировать на передовой. А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта "антироссия", заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого "духа Анкориджа", – сказал он в ходе заседания СБ ООН. "История станет им за это безжалостным судьей", – констатировал Полянский. Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. В конце ноября администрация США заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
00:17 09.12.2025
 
Полянский: подельники Зеленского торпедируют усилия России и США по Украине

Полянский: подельники Зеленского торпедируют усилия России и США по Украине

ООН, 8 дек – ПРАЙМ. Европейские подельники Владимира Зеленского "заняты торпедированием" мирных усилий руководства РФ и США по Украине, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.
"С украинским урегулированием все сейчас предельно ясно. Коррумпированный украинский князек, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть и все наворованное за эти годы у своего народа, даже если для этого весь народ нужно превратить в пушечное мясо и утилизировать на передовой. А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта "антироссия", заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого "духа Анкориджа", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
"История станет им за это безжалостным судьей", – констатировал Полянский.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
В конце ноября администрация США заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
 
