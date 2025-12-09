https://1prime.ru/20251209/prava-865326020.html

Эксперт оценил идею внедрить ИИ на экзамене по вождению

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Насколько практична и реализуема идея использовать искусственный интеллект для приема экзаменов на водительские права, и что это даст на самом деле, рассказал агентству "Прайм" Юрий Фурлетов, доцент, старший научный сотрудник Московского Политеха.По его словам, главное преимущество ИИ — он исключает субъективность. Система не зависит от настроения экзаменатора, его личных предпочтений или предубеждений. "Это делает экзамен честнее и прозрачнее", - убежден эксперт.Критерии оценки становятся понятными и одинаковыми для каждого кандидата.С теорией всё довольно просто. Уже лет двадцать её сдают на компьютере, и экзаменатор практически не влияет на результат. Программа проверяет ответы автоматически, человеческий фактор минимален. Здесь ИИ может работать без особых проблем, усиливая контроль и делая процесс ещё более надёжным.Сложнее, по мнению Фурлетова, будет с практикой — "площадкой и городом".По закону ученик не может находиться в машине без инструктора, значит, человек в салоне всё равно будет присутствовать. Но технологии могут существенно помочь сделать оценку объективнее и снизить влияние человеческого фактора на итоговый результат."Как это работает технически? В учебный автомобиль устанавливают камеры и различные датчики. Камеры снимают дорогу со всех сторон — что происходит спереди, сзади, по бокам машины. Датчики фиксируют все действия водителя: как он крутит руль, включает ли поворотники вовремя, пристегнут ли ремень безопасности, как работает с педалями газа и тормоза. Вся информация записывается и детально анализируется", - объясняет специалист.Получается полная картина того, как человек управляет автомобилем, его ошибки и правильные действия фиксируются автоматически.Если использовать автомобиль с элементами автопилота или системами активной безопасности, он сможет предотвратить по-настоящему опасные ситуации, которые может создать неопытный водитель. "Это серьезно повышает безопасность самого экзамена", - говорит Фурлетов.Однако оснастить все учебные машины камерами, датчиками и системами анализа данных очень дорого. Речь идет о значительных инвестициях в оборудование. "При этом совершенно непонятно, окупятся ли эти вложения и какой конкретно экономический эффект они принесут", - сомневается эксперт.Да, человеческий фактор при приеме экзаменов на права существует, и он может влиять на результаты. Но его влияние не настолько критично, чтобы тратить огромные средства на переоснащение всего автопарка автошкол по всей стране."Пока технологии и необходимое оборудование стоят столько, сколько они стоят сейчас, массовое внедрение ИИ в эту сферу выглядит экономически нерентабельным", - уверяет специалист.Получается противоречие. Если смотреть на справедливость и качество оценки — технология действительно перспективная. Если считать реальные затраты — внедрение явно преждевременно. Возможно, через несколько лет оборудование подешевеет, технологии станут доступнее, и проект обретет экономический смысл."А пока это скорее эксперимент для отдельных регионов, чем готовое решение для всей страны", - подытожил Юрий Фурлетов.

