Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил идею внедрить ИИ на экзамене по вождению - 09.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251209/prava-865326020.html
Эксперт оценил идею внедрить ИИ на экзамене по вождению
Эксперт оценил идею внедрить ИИ на экзамене по вождению - 09.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил идею внедрить ИИ на экзамене по вождению
Насколько практична и реализуема идея использовать искусственный интеллект для приема экзаменов на водительские права, и что это даст на самом деле, рассказал... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T03:03+0300
2025-12-09T03:03+0300
сдача экзамена на водительские права
права
технологии
московский политех
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860577829_0:219:2501:1625_1920x0_80_0_0_b53a874a1782715a1dc2d086baaef0fb.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Насколько практична и реализуема идея использовать искусственный интеллект для приема экзаменов на водительские права, и что это даст на самом деле, рассказал агентству "Прайм" Юрий Фурлетов, доцент, старший научный сотрудник Московского Политеха.По его словам, главное преимущество ИИ — он исключает субъективность. Система не зависит от настроения экзаменатора, его личных предпочтений или предубеждений. "Это делает экзамен честнее и прозрачнее", - убежден эксперт.Критерии оценки становятся понятными и одинаковыми для каждого кандидата.С теорией всё довольно просто. Уже лет двадцать её сдают на компьютере, и экзаменатор практически не влияет на результат. Программа проверяет ответы автоматически, человеческий фактор минимален. Здесь ИИ может работать без особых проблем, усиливая контроль и делая процесс ещё более надёжным.Сложнее, по мнению Фурлетова, будет с практикой — "площадкой и городом".По закону ученик не может находиться в машине без инструктора, значит, человек в салоне всё равно будет присутствовать. Но технологии могут существенно помочь сделать оценку объективнее и снизить влияние человеческого фактора на итоговый результат."Как это работает технически? В учебный автомобиль устанавливают камеры и различные датчики. Камеры снимают дорогу со всех сторон — что происходит спереди, сзади, по бокам машины. Датчики фиксируют все действия водителя: как он крутит руль, включает ли поворотники вовремя, пристегнут ли ремень безопасности, как работает с педалями газа и тормоза. Вся информация записывается и детально анализируется", - объясняет специалист.Получается полная картина того, как человек управляет автомобилем, его ошибки и правильные действия фиксируются автоматически.Если использовать автомобиль с элементами автопилота или системами активной безопасности, он сможет предотвратить по-настоящему опасные ситуации, которые может создать неопытный водитель. "Это серьезно повышает безопасность самого экзамена", - говорит Фурлетов.Однако оснастить все учебные машины камерами, датчиками и системами анализа данных очень дорого. Речь идет о значительных инвестициях в оборудование. "При этом совершенно непонятно, окупятся ли эти вложения и какой конкретно экономический эффект они принесут", - сомневается эксперт.Да, человеческий фактор при приеме экзаменов на права существует, и он может влиять на результаты. Но его влияние не настолько критично, чтобы тратить огромные средства на переоснащение всего автопарка автошкол по всей стране."Пока технологии и необходимое оборудование стоят столько, сколько они стоят сейчас, массовое внедрение ИИ в эту сферу выглядит экономически нерентабельным", - уверяет специалист.Получается противоречие. Если смотреть на справедливость и качество оценки — технология действительно перспективная. Если считать реальные затраты — внедрение явно преждевременно. Возможно, через несколько лет оборудование подешевеет, технологии станут доступнее, и проект обретет экономический смысл."А пока это скорее эксперимент для отдельных регионов, чем готовое решение для всей страны", - подытожил Юрий Фурлетов.
https://1prime.ru/20251120/ekzamen-864763865.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860577829_18:0:2481:1847_1920x0_80_0_0_55c5c3418418e0f10bb91c20d2fe86a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сдача экзамена на водительские права, права, технологии, московский политех, авто
сдача экзамена на водительские права, права, Технологии, Московский Политех, Авто
03:03 09.12.2025
 
Эксперт оценил идею внедрить ИИ на экзамене по вождению

Доцент Фурлетов объяснил, чем обернется сдача экзаменов на права с помощью ИИ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Насколько практична и реализуема идея использовать искусственный интеллект для приема экзаменов на водительские права, и что это даст на самом деле, рассказал агентству "Прайм" Юрий Фурлетов, доцент, старший научный сотрудник Московского Политеха.
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
В России рассмотрят автоматизацию экзамена на права
20 ноября, 17:41
По его словам, главное преимущество ИИ — он исключает субъективность. Система не зависит от настроения экзаменатора, его личных предпочтений или предубеждений. "Это делает экзамен честнее и прозрачнее", - убежден эксперт.
Критерии оценки становятся понятными и одинаковыми для каждого кандидата.
С теорией всё довольно просто. Уже лет двадцать её сдают на компьютере, и экзаменатор практически не влияет на результат. Программа проверяет ответы автоматически, человеческий фактор минимален. Здесь ИИ может работать без особых проблем, усиливая контроль и делая процесс ещё более надёжным.
Сложнее, по мнению Фурлетова, будет с практикой — "площадкой и городом".
По закону ученик не может находиться в машине без инструктора, значит, человек в салоне всё равно будет присутствовать. Но технологии могут существенно помочь сделать оценку объективнее и снизить влияние человеческого фактора на итоговый результат.
"Как это работает технически? В учебный автомобиль устанавливают камеры и различные датчики. Камеры снимают дорогу со всех сторон — что происходит спереди, сзади, по бокам машины. Датчики фиксируют все действия водителя: как он крутит руль, включает ли поворотники вовремя, пристегнут ли ремень безопасности, как работает с педалями газа и тормоза. Вся информация записывается и детально анализируется", - объясняет специалист.
Получается полная картина того, как человек управляет автомобилем, его ошибки и правильные действия фиксируются автоматически.
Если использовать автомобиль с элементами автопилота или системами активной безопасности, он сможет предотвратить по-настоящему опасные ситуации, которые может создать неопытный водитель. "Это серьезно повышает безопасность самого экзамена", - говорит Фурлетов.
Однако оснастить все учебные машины камерами, датчиками и системами анализа данных очень дорого. Речь идет о значительных инвестициях в оборудование. "При этом совершенно непонятно, окупятся ли эти вложения и какой конкретно экономический эффект они принесут", - сомневается эксперт.
Да, человеческий фактор при приеме экзаменов на права существует, и он может влиять на результаты. Но его влияние не настолько критично, чтобы тратить огромные средства на переоснащение всего автопарка автошкол по всей стране.
"Пока технологии и необходимое оборудование стоят столько, сколько они стоят сейчас, массовое внедрение ИИ в эту сферу выглядит экономически нерентабельным", - уверяет специалист.
Получается противоречие. Если смотреть на справедливость и качество оценки — технология действительно перспективная. Если считать реальные затраты — внедрение явно преждевременно. Возможно, через несколько лет оборудование подешевеет, технологии станут доступнее, и проект обретет экономический смысл.
"А пока это скорее эксперимент для отдельных регионов, чем готовое решение для всей страны", - подытожил Юрий Фурлетов.
 
сдача экзамена на водительские праваправаТехнологииМосковский ПолитехАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала