https://1prime.ru/20251209/primorets-865343833.html
Приморец получил восемь лет колонии за дачу взятки сотруднику таможни
ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - ПРАЙМ. Приморец лишится свободы на восемь лет за дачу взятки сотруднику таможни в размере 1,8 миллиона рублей за ускоренный выпуск автомобилей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В Приморском крае суд вынес приговор по уголовному делу о даче взятки сотруднику таможни… за общее покровительство и ускоренный выпуск ввозимых автомобилей без проведения досмотра… Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года 36-летний мужчина, представляя интересы коммерческой организации, осуществляющей деятельность по ввозу из-за границы транспортных средств для граждан, дал взятку в размере 1,8 миллионов рублей заместителю начальника одного из отделов Уссурийской таможни, который выступал посредником. Местный житель Приморья признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в особо крупном размере). В отношении посредника ранее вынесен обвинительный приговор, уголовное дело рассматривается в суде.
03:07 09.12.2025
 
Приморец получил восемь лет колонии за дачу взятки сотруднику таможни

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - ПРАЙМ. Приморец лишится свободы на восемь лет за дачу взятки сотруднику таможни в размере 1,8 миллиона рублей за ускоренный выпуск автомобилей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В Приморском крае суд вынес приговор по уголовному делу о даче взятки сотруднику таможни… за общее покровительство и ускоренный выпуск ввозимых автомобилей без проведения досмотра… Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года 36-летний мужчина, представляя интересы коммерческой организации, осуществляющей деятельность по ввозу из-за границы транспортных средств для граждан, дал взятку в размере 1,8 миллионов рублей заместителю начальника одного из отделов Уссурийской таможни, который выступал посредником.
Местный житель Приморья признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) в особо крупном размере).
В отношении посредника ранее вынесен обвинительный приговор, уголовное дело рассматривается в суде.
 
