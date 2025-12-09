https://1prime.ru/20251209/prognoz-865377999.html
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2025 год
2025-12-09T20:58+0300
2025-12-09T20:58+0300
2025-12-09T20:58+0300
экономика
нефть
сша
eia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_6335fc89d588352267cf28cdd4d9620b.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,91 доллара с 68,76 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 55,08 доллара с 54,92 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65,32 доллара с прошлой оценки в 65,15 доллара, на следующий год - до 51,42 доллара с прогнозировавшихся ранее 51,26 доллара.
сша
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
нефть, сша, eia
Экономика, Нефть, США, EIA
