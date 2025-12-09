Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2025 год - 09.12.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2025 год
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,91 доллара с 68,76 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 55,08 доллара с 54,92 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65,32 доллара с прошлой оценки в 65,15 доллара, на следующий год - до 51,42 доллара с прогнозировавшихся ранее 51,26 доллара.
20:58 09.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,91 доллара с 68,76 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 55,08 доллара с 54,92 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65,32 доллара с прошлой оценки в 65,15 доллара, на следующий год - до 51,42 доллара с прогнозировавшихся ранее 51,26 доллара.
