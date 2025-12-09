https://1prime.ru/20251209/putin--865365649.html

Путин продлил упрощенный ввоз товаров на авто из Казахстана и Киргизии

Путин продлил упрощенный ввоз товаров на авто из Казахстана и Киргизии - 09.12.2025, ПРАЙМ

Путин продлил упрощенный ввоз товаров на авто из Казахстана и Киргизии

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T14:59+0300

2025-12-09T14:59+0300

2025-12-09T14:59+0300

экономика

бизнес

россия

рф

казахстан

киргизия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_8d14a4f8c33b6d83b7f7c4ea13a6cef4.jpg

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным оформлением, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 10 декабря 2025 года" словами "до 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в указе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://1prime.ru/20251208/gazprom-865319762.html

рф

казахстан

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, казахстан, киргизия, владимир путин