Путин продлил упрощенный ввоз товаров на авто из Казахстана и Киргизии
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным оформлением, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 10 декабря 2025 года" словами "до 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в указе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
14:59 09.12.2025
 
Путин продлил упрощенный ввоз товаров на авто из Казахстана и Киргизии

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным оформлением, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 10 декабря 2025 года" словами "до 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
В Госдуме оценили перспективы поставок газа в Казахстан
Вчера, 14:24
 
