Путин продлил упрощенный ввоз товаров на авто из Казахстана и Киргизии
Путин продлил упрощенный ввоз товаров на авто из Казахстана и Киргизии
2025-12-09T14:59+0300
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 25 декабря ввоза товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии с упрощенным оформлением, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 2025 г. № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 1 слова "до 10 декабря 2025 года" словами "до 25 декабря 2025 года включительно", - говорится в указе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
