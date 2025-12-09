https://1prime.ru/20251209/putin--865373256.html
Путин поддержал корректировку приема в школы детей соотечественников
Путин поддержал корректировку приема в школы детей соотечественников - 09.12.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал корректировку приема в школы детей соотечественников
Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в школы РФ русскоговорящих детей соотечественников. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T17:56+0300
2025-12-09T17:56+0300
2025-12-09T17:56+0300
бизнес
общество
рф
латвия
казахстан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в школы РФ русскоговорящих детей соотечественников. Председатель СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека предложил президенту РФ скорректировать правила приема в школу детей соотечественников, поскольку некоторые дети не смогли пройти тестирование для определения в школы. Он уточнил, что это переселенцы из Латвии, Казахстана, Молдавии и Киргизии. "Что касается русского языка в школах для детей соотечественников, которые переехали в Россию на постоянное место жительства, вообще зачем там экзамены? Я не очень понимаю. Ну, они наши граждане уже, они же не мигранты. Мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо, но это вот люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Ну, какие экзамены-то? Надо просто помочь этим детям и все, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Разумеется, это вопрос тонкий такой, ну, нужно с ним поработать. Ну, мне кажется, что такой подход абсолютно был бы правильным. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы", – сказал Путин.
https://1prime.ru/20251126/shkoly-864952376.html
рф
латвия
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, латвия, казахстан, владимир путин
Бизнес, Общество , РФ, ЛАТВИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин
Путин поддержал корректировку приема в школы детей соотечественников
Путин поддержал корректировку правил приема в школы детей соотечественников