https://1prime.ru/20251209/rosneft-865362959.html

Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей

Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей - 09.12.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 25 декабря рассмотрение жалобы "Роснефти" на взыскание с нее и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" в пользу | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T13:59+0300

2025-12-09T13:59+0300

2025-12-09T13:59+0300

энергетика

нефть

газ

транснефть

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 25 декабря рассмотрение жалобы "Роснефти" на взыскание с нее и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" в пользу структур "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов. "Транснефть" в октябре этого года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме. Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. То разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.

https://1prime.ru/20251203/rosneft-865173995.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, транснефть, роснефть