Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей
Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей - 09.12.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 25 декабря рассмотрение жалобы "Роснефти" на взыскание с нее и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" в пользу | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T13:59+0300
2025-12-09T13:59+0300
2025-12-09T13:59+0300
МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 25 декабря рассмотрение жалобы "Роснефти" на взыскание с нее и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" в пользу структур "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов. "Транснефть" в октябре этого года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме. Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. То разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.
Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей
