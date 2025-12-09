Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей - 09.12.2025
Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей
2025-12-09T13:59+0300
2025-12-09T13:59+0300
энергетика
нефть
газ
транснефть
роснефть
нефть, газ, транснефть, роснефть
Энергетика, Нефть, Газ, Транснефть, Роснефть
13:59 09.12.2025
 
Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 3,4 миллиарда рублей

Апелляция рассмотрит жалобу "Роснефти" на взыскание с нее 3,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 25 декабря рассмотрение жалобы "Роснефти" на взыскание с нее и подконтрольного ей АО "Самаранефтегаз" в пользу структур "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей убытков, причиненных сдачей в трубопроводную систему загрязненной нефти в 2021 году, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Приволга" поступил в суд в июне 2024 года. На заседании в октябре того же года суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов.
"Транснефть" в октябре этого года сообщила, что суд первой инстанции удовлетворил иск. В сообщении отмечалось, что иск "о взыскании солидарно с ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" убытков, возникших в связи со сдачей в 2021 году в трубопроводную систему нефти с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений", удовлетворен в полном объеме.
Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. То разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.
Энергетика Нефть Газ Транснефть Роснефть
 
 
