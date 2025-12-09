Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника - 09.12.2025
Китайский юань
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника - 09.12.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника
Рубль по итогам торгов вторника заметно снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T20:04+0300
2025-12-09T20:04+0300
китайский юань
рынок
рф
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника заметно снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 16 копеек, до 10,94 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевеет на 0,74%, до 62,03 доллара за баррель. Активизация инвалют Юань вырос на 1,44%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,79-10,98 рубля. "Иностранные валюты сегодня демонстрировали признаки восстановления: юань был выше 10,9, доллар над 77. По всей видимости, это связано с началом активизации потребительского и корпоративного спроса в преддверии праздников, включая спрос на импорт. Помимо этого, на валютный курс может влиять ожидаемое снижение ключевой ставки на заседании ЦБ 19 декабря", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стабилизирующим фактором выступает увеличение ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря в 1,6 раза, с 9,04 до 14,54 миллиарда рублей, отметил он. "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день укрепилась к доллару и евро. Коррекции на валютном рынке в моменте могли способствовать снизившиеся цены на нефть. При этом негативную динамику валюта РФ показывала даже в условиях вернувшихся надежд на деэскалацию, которые драйвили вверх фондовый рынок", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогноз "В краткосрочной перспективе прогнозируется постепенное движение валют к верхним границам диапазонов: 10,7-11 рублей за юань и 76-78 рублей за доллар", - поделился Шепелев. В целом в среду курс может продолжить движение к верхней границе диапазона в 10,75-11 рублей за юань, заключил Григорьев.
рф
рынок, рф, "бкс мир инвестиций"
Китайский юань, Рынок, РФ, "БКС Мир инвестиций"
20:04 09.12.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника

Рубль по итогам торгов вторника заметно снизился к юаню на Московской бирже

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника заметно снизился к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 16 копеек, до 10,94 рубля.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевеет на 0,74%, до 62,03 доллара за баррель.

Активизация инвалют

Юань вырос на 1,44%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,79-10,98 рубля.
"Иностранные валюты сегодня демонстрировали признаки восстановления: юань был выше 10,9, доллар над 77. По всей видимости, это связано с началом активизации потребительского и корпоративного спроса в преддверии праздников, включая спрос на импорт. Помимо этого, на валютный курс может влиять ожидаемое снижение ключевой ставки на заседании ЦБ 19 декабря", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стабилизирующим фактором выступает увеличение ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила с 5 декабря в 1,6 раза, с 9,04 до 14,54 миллиарда рублей, отметил он.
"По данным ЦБ РФ, российская валюта за день укрепилась к доллару и евро. Коррекции на валютном рынке в моменте могли способствовать снизившиеся цены на нефть. При этом негативную динамику валюта РФ показывала даже в условиях вернувшихся надежд на деэскалацию, которые драйвили вверх фондовый рынок", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогноз

"В краткосрочной перспективе прогнозируется постепенное движение валют к верхним границам диапазонов: 10,7-11 рублей за юань и 76-78 рублей за доллар", - поделился Шепелев.
В целом в среду курс может продолжить движение к верхней границе диапазона в 10,75-11 рублей за юань, заключил Григорьев.
Китайский юаньРынокРФ"БКС Мир инвестиций"
 
 
