Трамп раскритиковал политику США по Украине

ВАШИНГТОН, 9 дек – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social ссылку на статью газеты New York Post с заголовком "Бессильные европейцы могут только кипеть от злости, пока Трамп обоснованно отстраняет их от сделки по Украине". Публикацию президент оставил без комментариев. Репостнутый Трампом материал - статья-мнение британского историка и колумниста Доминика Грина. В ней автор критикует отношение европейских стран к плану президента США по завершению конфликта на Украине. "Европейцы - пацифисты, которые хотят продолжать войну; воины, у которых нет мечей; стратеги, которые ничего не понимают; и союзники, которые заговорщически посмеиваются над своим американским покровителем, когда тот пытается закончить войну, которую их же тщеславие помогло начать", - пишет Грин. Кроме того, Грин отмечает, что, несмотря на воинственную риторику, Брюссель помогал Украине только "в параллельной вселенной европейского воображения", в то время как реальную помощь оказали США, под "зонтиком безопасности" которых пряталась Европа. Автор также пишет, что у России больше людей, способных участвовать в конфликте, в то время как Украина зависит от иностранной помощи. Грин также называет президента Франции Эмманюэля Макрона "маленьким Эмманюэлем, (который) был первым, кто побежал в Москву просить пощады у (президента России Владимира) Путина ещё в 2022 году". Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

