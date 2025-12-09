https://1prime.ru/20251209/tramp-865344267.html

Трамп введет пошлину на воду из реки Рио-Гранде

Трамп введет пошлину на воду из реки Рио-Гранде - 09.12.2025, ПРАЙМ

Трамп введет пошлину на воду из реки Рио-Гранде

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 5% против Мексики, если южный сосед Соединенных Штатов не предоставит техасским фермерам воду... | 09.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-09T03:22+0300

2025-12-09T03:22+0300

2025-12-09T03:22+0300

экономика

нефть

мировая экономика

мексика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865344267.jpg?1765239740

ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 5% против Мексики, если южный сосед Соединенных Штатов не предоставит техасским фермерам воду из реки Рио-Гранде в соответствии с соглашением между двумя странами об использовании водных ресурсов. "Мексика продолжает нарушать наше всеобъемлющее водное соглашение, и это нарушение наносит серьёзный ущерб нашим прекрасным техасским посевам и животноводству... Именно поэтому я санкционировал подготовку документов для введения пятипроцентной пошлины в отношении Мексики, если эта вода не будет немедленно поставлена", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как утверждает американский лидер, Мексика должна США около одного кубического километра воды за несоблюдение договора за последние пять лет. Трамп требует, чтобы около четверти кубического километра воды было передано до 31 декабря, а остальное вскоре после этой даты. В 1944 году США и Мексика заключили договор об использовании вод рек Колорадо и Тихуана, а также Рио-Гранде. Он остаётся базовой правовой основой, регулирующей, как Соединенные Штаты и Мексика делят воду этих рек.

мексика

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, мексика, сша, дональд трамп