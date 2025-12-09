Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп введет пошлину на воду из реки Рио-Гранде - 09.12.2025
Трамп введет пошлину на воду из реки Рио-Гранде
2025-12-09T03:22+0300
2025-12-09T03:22+0300
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 5% против Мексики, если южный сосед Соединенных Штатов не предоставит техасским фермерам воду из реки Рио-Гранде в соответствии с соглашением между двумя странами об использовании водных ресурсов. "Мексика продолжает нарушать наше всеобъемлющее водное соглашение, и это нарушение наносит серьёзный ущерб нашим прекрасным техасским посевам и животноводству... Именно поэтому я санкционировал подготовку документов для введения пятипроцентной пошлины в отношении Мексики, если эта вода не будет немедленно поставлена", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как утверждает американский лидер, Мексика должна США около одного кубического километра воды за несоблюдение договора за последние пять лет. Трамп требует, чтобы около четверти кубического километра воды было передано до 31 декабря, а остальное вскоре после этой даты. В 1944 году США и Мексика заключили договор об использовании вод рек Колорадо и Тихуана, а также Рио-Гранде. Он остаётся базовой правовой основой, регулирующей, как Соединенные Штаты и Мексика делят воду этих рек.
03:22 09.12.2025
 
ВАШИНГТОН, 9 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлину в размере 5% против Мексики, если южный сосед Соединенных Штатов не предоставит техасским фермерам воду из реки Рио-Гранде в соответствии с соглашением между двумя странами об использовании водных ресурсов.
"Мексика продолжает нарушать наше всеобъемлющее водное соглашение, и это нарушение наносит серьёзный ущерб нашим прекрасным техасским посевам и животноводству... Именно поэтому я санкционировал подготовку документов для введения пятипроцентной пошлины в отношении Мексики, если эта вода не будет немедленно поставлена", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как утверждает американский лидер, Мексика должна США около одного кубического километра воды за несоблюдение договора за последние пять лет. Трамп требует, чтобы около четверти кубического километра воды было передано до 31 декабря, а остальное вскоре после этой даты.
В 1944 году США и Мексика заключили договор об использовании вод рек Колорадо и Тихуана, а также Рио-Гранде. Он остаётся базовой правовой основой, регулирующей, как Соединенные Штаты и Мексика делят воду этих рек.
 
