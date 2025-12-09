https://1prime.ru/20251209/tramp-865380368.html
На Западе раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским
На Западе раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским - 09.12.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским
Президент США Дональд Трамп оказал сильное давление на Владимира Зеленского, упрекнув его в отказе принять предложенные условия урегулирования, заявил лидер...
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказал сильное давление на Владимира Зеленского, упрекнув его в отказе принять предложенные условия урегулирования, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар! Что касается европейских стран, то им тоже устроили разнос", — написал он. Во вторник американский лидер в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также посоветовал Владимиру Зеленскому обратить внимание на американское предложение. По его словам, оно понравилось украинским высокопоставленным лицам. Президент США подчеркнул, что у Москвы более сильная позиция в переговорах и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
На Западе раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским
