На Западе раскрыли, что сегодня Трамп сделал с Зеленским

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказал сильное давление на Владимира Зеленского, упрекнув его в отказе принять предложенные условия урегулирования, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Трамп только что нанес по Зеленскому последний удар! Очень серьезный удар! Что касается европейских стран, то им тоже устроили разнос", — написал он. Во вторник американский лидер в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также посоветовал Владимиру Зеленскому обратить внимание на американское предложение. По его словам, оно понравилось украинским высокопоставленным лицам. Президент США подчеркнул, что у Москвы более сильная позиция в переговорах и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.

