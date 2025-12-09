Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Война окончена". В США выступили с громким призывом из-за России
Спецоперация на Украине
"Война окончена". В США выступили с громким призывом из-за России
"Война окончена". В США выступили с громким призывом из-за России
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил, что для достижения мира на Украине Киеву и его союзникам следует признать военную победу России. | 09.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил, что для достижения мира на Украине Киеву и его союзникам следует признать военную победу России. "Россия победила. Если вы хотите остановить кровопролитие, то признайте, что война окончена. Заключите мир", — написал он.Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что территории, контролируемые Киевом, будут либо освобождены военным путем, либо украинские войска покинут их, прекратив насилие над мирным населением. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к началу переговорного процесса уже сейчас. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут серьезные потери и быстро утрачивают боеспособность.
17:43 09.12.2025
 
"Война окончена". В США выступили с громким призывом из-за России

Макгрегор: Киеву и Европе следует признать победу Москвы ради мира на Украине

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил, что для достижения мира на Украине Киеву и его союзникам следует признать военную победу России.
"Россия победила. Если вы хотите остановить кровопролитие, то признайте, что война окончена. Заключите мир", — написал он.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что территории, контролируемые Киевом, будут либо освобождены военным путем, либо украинские войска покинут их, прекратив насилие над мирным населением.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что неудачи на фронте должны побудить Украину к началу переговорного процесса уже сейчас. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут серьезные потери и быстро утрачивают боеспособность.
Спецоперация на Украине
 
 
