Авиарейсы Владивосток-Шэньян планируют возобновить в марте

Авиарейсы Владивосток-Шэньян планируют возобновить в марте

2025-12-09T06:51+0300

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - ПРАЙМ. Авиарейсы Владивосток-Шэньян планируется возобновить в марте 2026 года, развитие сотрудничества обсудили с губернатором провинции Ляонин, сообщает международный аэропорт Владивосток. "Авиарейсы Владивосток-Шэньян планируется возобновить в марте. В преддверии Дней Приморского края в Шэньяне встретились с губернатором провинции Ляонин. Обсудили развитие нашего сотрудничества", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе аэропорта, за девять месяцев 2025 года товарооборот увеличился на 16%, экспорт — на 10%, импорт — на 17%. Ожидается, что введение безвизового режима для туристов из КНР создаст дополнительные возможности для расширения авиасвязи. Рейс Владивосток-Далянь уже доказал востребованность, перевезя 44 тысячи туристов. Помимо этого, стороны обсудили развитие сотрудничества с портами Приморья (Владивосток, Славянка, Восточный) с опорой на опыт FESCO в Даляне. Отмечена успешная работа павильона приморских товаров в Даляне. Планируется расширение ассортимента представленной продукции и активное распространение информации о нём среди деловых кругов Китая. Также был представлен новый преференциальный режим "Международная территория опережающего развития" в Приморье, который будет введён с 2026 года и ориентирован на высокотехнологичные и экспортные компании.

