ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО - 09.12.2025, ПРАЙМ
ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО
2025-12-09T17:27+0300
2025-12-09T17:27+0300
экономика
финансы
евгений уфимцев
совет федерации
всс
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/38/829523805_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_42048936a912ca1b6e693f9d5f117125.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Доля убытков по ОСАГО, которые не могут быть покрыты в рамках существующих лимитов в 400 тысяч рублей, вырастет с 7,5% до 10% в 2026 году, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Сейчас доля убытков, по которым не хватает лимита по имуществу в 400 тысяч рублей, составляет 7,2%. Во второй половине 2026 года этих убытков будет уже 10%", – сказал Уфимцев, выступая на круглом столе в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития страхового рынка в России. Поэтому, по его словам, ВСС планирует в следующем году предложить законодателям проработать вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей – в части возмещений вреда имуществу и до 2 миллионов рублей – в части возмещения вреда здоровью и жизни. Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей.
финансы, евгений уфимцев, совет федерации, всс, авто
Экономика, Финансы, Евгений Уфимцев, Совет Федерации, ВСС, Авто
17:27 09.12.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Доля убытков по ОСАГО, которые не могут быть покрыты в рамках существующих лимитов в 400 тысяч рублей, вырастет с 7,5% до 10% в 2026 году, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Сейчас доля убытков, по которым не хватает лимита по имуществу в 400 тысяч рублей, составляет 7,2%. Во второй половине 2026 года этих убытков будет уже 10%", – сказал Уфимцев, выступая на круглом столе в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития страхового рынка в России.
Поэтому, по его словам, ВСС планирует в следующем году предложить законодателям проработать вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей – в части возмещений вреда имуществу и до 2 миллионов рублей – в части возмещения вреда здоровью и жизни.
Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей.
ЭкономикаФинансыЕвгений УфимцевСовет ФедерацииВССАвто
 
 
