ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО

МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Доля убытков по ОСАГО, которые не могут быть покрыты в рамках существующих лимитов в 400 тысяч рублей, вырастет с 7,5% до 10% в 2026 году, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Сейчас доля убытков, по которым не хватает лимита по имуществу в 400 тысяч рублей, составляет 7,2%. Во второй половине 2026 года этих убытков будет уже 10%", – сказал Уфимцев, выступая на круглом столе в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития страхового рынка в России. Поэтому, по его словам, ВСС планирует в следующем году предложить законодателям проработать вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей – в части возмещений вреда имуществу и до 2 миллионов рублей – в части возмещения вреда здоровью и жизни. Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей.

