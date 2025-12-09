https://1prime.ru/20251209/vss-865371468.html
ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО
ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО - 09.12.2025, ПРАЙМ
ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО
Доля убытков по ОСАГО, которые не могут быть покрыты в рамках существующих лимитов в 400 тысяч рублей, вырастет с 7,5% до 10% в 2026 году, сообщил президент... | 09.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-09T17:27+0300
2025-12-09T17:27+0300
2025-12-09T17:27+0300
экономика
финансы
евгений уфимцев
совет федерации
всс
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/38/829523805_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_42048936a912ca1b6e693f9d5f117125.jpg
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Доля убытков по ОСАГО, которые не могут быть покрыты в рамках существующих лимитов в 400 тысяч рублей, вырастет с 7,5% до 10% в 2026 году, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "Сейчас доля убытков, по которым не хватает лимита по имуществу в 400 тысяч рублей, составляет 7,2%. Во второй половине 2026 года этих убытков будет уже 10%", – сказал Уфимцев, выступая на круглом столе в Совете Федерации по проблемам и перспективам развития страхового рынка в России. Поэтому, по его словам, ВСС планирует в следующем году предложить законодателям проработать вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО до 1 миллиона рублей – в части возмещений вреда имуществу и до 2 миллионов рублей – в части возмещения вреда здоровью и жизни. Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей.
https://1prime.ru/20251208/osago-865325683.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/38/829523805_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_0c83b6b7815fc871f0fca66bb876f206.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, евгений уфимцев, совет федерации, всс, авто
Экономика, Финансы, Евгений Уфимцев, Совет Федерации, ВСС, Авто
ВСС рассказал о росте доли убытков по ОСАГО
ВСС: доля убытков по ОСАГО вырастет до 10 процентов в 2026 году