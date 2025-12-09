https://1prime.ru/20251209/yuan-865375643.html
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 10,94 руб
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 10,94 руб
Рубль по итогам торгов вторника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,94 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 16 копеек, до 10,94 рубля.
