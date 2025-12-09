https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865375263.html

В США раскрыли, что на самом деле думают о Зеленском

В США раскрыли, что на самом деле думают о Зеленском - 09.12.2025, ПРАЙМ

В США раскрыли, что на самом деле думают о Зеленском

09.12.2025 В окружении президента США Дональда Трампа считают Владимира Зеленского комиком, не достойным быть главой государства, рассказал высокопоставленный американский

МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В окружении президента США Дональда Трампа считают Владимира Зеленского комиком, не достойным быть главой государства, рассказал высокопоставленный американский источник газете The Washington Post."Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт ограничивался ролью президента в телесериале", — отметил он. Как сообщил источник, ужин, организованный в июне 2019 года американской стороной с целью познакомить Зеленского с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, обернулся провалом."Зеленский оказался неспособным поддерживать светскую беседу, поэтому они с Кушнером практически не общались", — рассказал собеседник издания. Шестого декабря Владимир Зеленский информировал, что провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, указав, что они "довольно быстро" обсудили основные вопросы. В госдепартаменте ранее подтвердили двухдневные встречи Уиткоффа и Кушнера с украинскими официальными лицами, включая секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Администрация США ранее заявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле отметили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя Affinity Partners Кушнера. Этот визит представителей США в Россию был связан с обсуждением мирного плана по Украине. Путин сообщил, что американская сторона разбила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле плодотворными и отметил, что контакты между Россией и США будут продолжены. Также Ушаков подчеркнул, что успехи российской армии на поле боя положительно отразились на ходе и характере переговоров.

