В США пообещали Зеленскому судьбу казненного Чаушеску из-за Трампа
В США пообещали Зеленскому судьбу казненного Чаушеску из-за Трампа
2025-12-09T22:24+0300
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Журналист Рик Санчес в своем аккаунте в соцсети X предсказал, что Владимиру Зеленскому может угрожать участь расстрелянного в 1989 году румынского лидера Николае Чаушеску, если глава киевского режима не примет условия американского президента Дональда Трампа."Европа и Украина зашли в тупик. Они исчерпали все свои возможности, <…>. Как недавно сказал Трамп: "У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять условия урегулирования", — написал он.Журналист отметил, что в противном случае Зеленскому может грозить "ужасный финал в стиле Чаушеску". Глава Белого дома во вторник в интервью изданию Politico заявил, что Зеленскому придется начать принимать предложенные условия урегулирования и что он проигрывает.Николае Чаушеску руководил Румынией с 1965 по 1989 год. В декабре 1989 года, после начала протестов, президент Чаушеску вместе с женой Еленой попытались сбежать из Бухареста, но были задержаны и арестованы. Суд над супругами прошел 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне в Тырговиште. Их признали виновными в злоупотреблении властью и попытках осуществления геноцида и приговорили к смертной казни. Приговор был сразу приведен в исполнение.
