"Авито Авто" назвал самые подешевевшие в ноябре премиум-авто с пробегом

Автомобиль BMW X5 с пробегом стал лидером по снижению средней цены в ноябре среди подержанных премиальных машин на "Авито Авто", говорится в исследовании... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T14:14+0300

экономика

бизнес

bmw x5

toyota camry

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Автомобиль BMW X5 с пробегом стал лидером по снижению средней цены в ноябре среди подержанных премиальных машин на "Авито Авто", говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Эксперты "Авито Авто" изучили данные по спросу, предложению и средним ценам на вторичном рынке в ноябре 2025 года... стоимость авто с пробегом снизилась на 6%", - говорится в сообщении. "За прошедший месяц аналитики зафиксировали снижение средних цен на ряд премиальных и массовых моделей: наиболее заметное уменьшение зафиксировано у BMW X5 (-2,6%, до 2,65 миллиона рублей)", - уточнили в компании. В список лидеров подешевевших премиальных машин с пробегом также вошли Toyota Camry (-1,6%; 1,8 миллиона рублей), Toyota Corolla (-1,4%; 730 тысяч рублей), Mercedes-Benz E-класса (-1,2%; 1,65 миллиона рублей) и Land Cruiser (-1,1%; 3,56 миллиона рублей). При этом в целом средняя цена на "Авито Авто" сохранилась на отметке 780 000 рублей.

