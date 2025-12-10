Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Авито Авто" назвал самые подешевевшие в ноябре премиум-авто с пробегом - 10.12.2025
"Авито Авто" назвал самые подешевевшие в ноябре премиум-авто с пробегом
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Автомобиль BMW X5 с пробегом стал лидером по снижению средней цены в ноябре среди подержанных премиальных машин на "Авито Авто", говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Эксперты "Авито Авто" изучили данные по спросу, предложению и средним ценам на вторичном рынке в ноябре 2025 года... стоимость авто с пробегом снизилась на 6%", - говорится в сообщении. "За прошедший месяц аналитики зафиксировали снижение средних цен на ряд премиальных и массовых моделей: наиболее заметное уменьшение зафиксировано у BMW X5 (-2,6%, до 2,65 миллиона рублей)", - уточнили в компании. В список лидеров подешевевших премиальных машин с пробегом также вошли Toyota Camry (-1,6%; 1,8 миллиона рублей), Toyota Corolla (-1,4%; 730 тысяч рублей), Mercedes-Benz E-класса (-1,2%; 1,65 миллиона рублей) и Land Cruiser (-1,1%; 3,56 миллиона рублей). При этом в целом средняя цена на "Авито Авто" сохранилась на отметке 780 000 рублей.
14:14 10.12.2025
 
"Авито Авто" назвал самые подешевевшие в ноябре премиум-авто с пробегом

"Авито Авто": BMW X5 с пробегом стал лидером по снижению средней цены в ноябре

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Автомобиль BMW X5 с пробегом стал лидером по снижению средней цены в ноябре среди подержанных премиальных машин на "Авито Авто", говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Эксперты "Авито Авто" изучили данные по спросу, предложению и средним ценам на вторичном рынке в ноябре 2025 года... стоимость авто с пробегом снизилась на 6%", - говорится в сообщении.
"За прошедший месяц аналитики зафиксировали снижение средних цен на ряд премиальных и массовых моделей: наиболее заметное уменьшение зафиксировано у BMW X5 (-2,6%, до 2,65 миллиона рублей)", - уточнили в компании.
В список лидеров подешевевших премиальных машин с пробегом также вошли Toyota Camry (-1,6%; 1,8 миллиона рублей), Toyota Corolla (-1,4%; 730 тысяч рублей), Mercedes-Benz E-класса (-1,2%; 1,65 миллиона рублей) и Land Cruiser (-1,1%; 3,56 миллиона рублей).
При этом в целом средняя цена на "Авито Авто" сохранилась на отметке 780 000 рублей.
Заголовок открываемого материала