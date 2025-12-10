https://1prime.ru/20251210/avito--865404488.html
"Авито Авто" назвал самые подешевевшие в ноябре премиум-авто с пробегом
2025-12-10T14:14+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Автомобиль BMW X5 с пробегом стал лидером по снижению средней цены в ноябре среди подержанных премиальных машин на "Авито Авто", говорится в исследовании компании, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Эксперты "Авито Авто" изучили данные по спросу, предложению и средним ценам на вторичном рынке в ноябре 2025 года... стоимость авто с пробегом снизилась на 6%", - говорится в сообщении. "За прошедший месяц аналитики зафиксировали снижение средних цен на ряд премиальных и массовых моделей: наиболее заметное уменьшение зафиксировано у BMW X5 (-2,6%, до 2,65 миллиона рублей)", - уточнили в компании. В список лидеров подешевевших премиальных машин с пробегом также вошли Toyota Camry (-1,6%; 1,8 миллиона рублей), Toyota Corolla (-1,4%; 730 тысяч рублей), Mercedes-Benz E-класса (-1,2%; 1,65 миллиона рублей) и Land Cruiser (-1,1%; 3,56 миллиона рублей). При этом в целом средняя цена на "Авито Авто" сохранилась на отметке 780 000 рублей.
