https://1prime.ru/20251210/avtovaz-865388504.html

"АвтоВАЗ" сообщил о безубыточных финансовых показателях в 2025 году

"АвтоВАЗ" сообщил о безубыточных финансовых показателях в 2025 году - 10.12.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" сообщил о безубыточных финансовых показателях в 2025 году

Финансовые показатели российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года будут безубыточными четвертый год подряд, сообщил глава концерна Максим... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T08:34+0300

2025-12-10T08:34+0300

2025-12-10T08:34+0300

экономика

промышленность

финансы

максим соколов

автоваз

ведомости

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865388352_0:111:3244:1936_1920x0_80_0_0_cdb64bdb6759c881412b270bbb7d1a20.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Финансовые показатели российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года будут безубыточными четвертый год подряд, сообщил глава концерна Максим Соколов. "Год еще не закончился. Пока могу только в целом сказать, что финансовые итоги 2025 года будут для группы "АвтоВАЗ" безубыточными четвертый год подряд", - сказал он в интервью газете "Ведомости". Соколов отметил, что выручка предприятия, которая является основой для расчета операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период, выросла во втором полугодии. "А она, напомню, в 2026 году ожидается практически на уровне 2025 года - 42 миллиарда рублей", - добавил он. Основные вложения в будущем году, по словам топ-менеджера, пойдут на запуск производства Lada Azimut, выпуск Niva Legend с новым, более мощным двигателем объемом 1,8 литра, а также новые двигатели для модельного ряда "АвтоВАЗа" с увеличенной до 120 и 132 лошадиных сил мощностью, и другие проекты. При этом сократить долг, который на начало года оценивался в размере около 100 миллиардов рублей, предприятию не позволила масштабная инвестпрограмма, хотя уровень заимствований в этом году вырос не критично, отметил Соколов. "Он находится в тех параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и больших процентных расходов в связи с ключевой ставкой", - подчеркнул президент "АвтоВАЗа".

https://1prime.ru/20251202/lada--865136524.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, финансы, максим соколов, автоваз, ведомости, авто