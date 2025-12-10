https://1prime.ru/20251210/avtovaz-865388504.html
"АвтоВАЗ" сообщил о безубыточных финансовых показателях в 2025 году
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Финансовые показатели российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года будут безубыточными четвертый год подряд, сообщил глава концерна Максим Соколов. "Год еще не закончился. Пока могу только в целом сказать, что финансовые итоги 2025 года будут для группы "АвтоВАЗ" безубыточными четвертый год подряд", - сказал он в интервью газете "Ведомости". Соколов отметил, что выручка предприятия, которая является основой для расчета операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период, выросла во втором полугодии. "А она, напомню, в 2026 году ожидается практически на уровне 2025 года - 42 миллиарда рублей", - добавил он. Основные вложения в будущем году, по словам топ-менеджера, пойдут на запуск производства Lada Azimut, выпуск Niva Legend с новым, более мощным двигателем объемом 1,8 литра, а также новые двигатели для модельного ряда "АвтоВАЗа" с увеличенной до 120 и 132 лошадиных сил мощностью, и другие проекты. При этом сократить долг, который на начало года оценивался в размере около 100 миллиардов рублей, предприятию не позволила масштабная инвестпрограмма, хотя уровень заимствований в этом году вырос не критично, отметил Соколов. "Он находится в тех параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и больших процентных расходов в связи с ключевой ставкой", - подчеркнул президент "АвтоВАЗа".
