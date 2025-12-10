Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗа" оценил вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/avtovaz-865389038.html
Глава "АвтоВАЗа" оценил вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию
Глава "АвтоВАЗа" оценил вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию - 10.12.2025, ПРАЙМ
Глава "АвтоВАЗа" оценил вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию
Вероятность возвращения автомобильными концернами Renault и Nissan российских активов уменьшается с течением времени, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа"... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T08:45+0300
2025-12-10T08:45+0300
экономика
бизнес
россия
рф
санкт-петербург
максим соколов
денис мантуров
владимир путин
renault
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/16/762971602_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_10e6da2c9ada75cfa13dede2a5e2ba76.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вероятность возвращения автомобильными концернами Renault и Nissan российских активов уменьшается с течением времени, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Чем больше времени проходит от февраля 2022 года, тем меньше эта вероятность", - ответил он в интервью газете "Ведомости" на вопрос о том, вернутся ли Nissan и Renault в РФ в рамках имеющихся у них колл-опционов. Соколов объяснил, что количество инвестиций, вкладываемых в развитие площадок бывших партнеров, постоянно растет, увеличивая стоимость возврата для них. Помимо этого, серьезное влияние, по его словам, оказывает геополитический фактор. "Напомню также, что недавно Renault была включена в России в санкционный список в числе европейских компаний, связанных с ВПК", - добавил топ-менеджер. Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет. Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале этого года говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. В свою очередь Nissan продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет. Президент России Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли она их, надо задавать "АвтоВАЗу", отмечал он. Кроме того, нужно учитывать инвестиции, которые государство сделало за истекшее время, подчеркивал Мантуров.
https://1prime.ru/20251210/avtovaz-865388504.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/16/762971602_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_50509ae854676ce6c5417a650f6fbc81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, санкт-петербург, максим соколов, денис мантуров, владимир путин, renault, автоваз, nissan, renault duster, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Максим Соколов, Денис Мантуров, Владимир Путин, Renault, АвтоВАЗ, Nissan, Renault Duster, Авто
08:45 10.12.2025
 
Глава "АвтоВАЗа" оценил вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

Соколов: вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию уменьшается

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкNissan
Nissan - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Nissan. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вероятность возвращения автомобильными концернами Renault и Nissan российских активов уменьшается с течением времени, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Чем больше времени проходит от февраля 2022 года, тем меньше эта вероятность", - ответил он в интервью газете "Ведомости" на вопрос о том, вернутся ли Nissan и Renault в РФ в рамках имеющихся у них колл-опционов.
Соколов объяснил, что количество инвестиций, вкладываемых в развитие площадок бывших партнеров, постоянно растет, увеличивая стоимость возврата для них. Помимо этого, серьезное влияние, по его словам, оказывает геополитический фактор.
"Напомню также, что недавно Renault была включена в России в санкционный список в числе европейских компаний, связанных с ВПК", - добавил топ-менеджер.
Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет.
Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале этого года говорил, что компания не исключает возвращения в Россию.
В свою очередь Nissan продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли она их, надо задавать "АвтоВАЗу", отмечал он. Кроме того, нужно учитывать инвестиции, которые государство сделало за истекшее время, подчеркивал Мантуров.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"АвтоВАЗ" сообщил о безубыточных финансовых показателях в 2025 году
08:34
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМаксим СоколовДенис МантуровВладимир ПутинRenaultАвтоВАЗNissanRenault DusterАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала