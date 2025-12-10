Глава "АвтоВАЗа" оценил вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

https://1prime.ru/20251210/avtovaz-865389038.html

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Вероятность возвращения автомобильными концернами Renault и Nissan российских активов уменьшается с течением времени, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Чем больше времени проходит от февраля 2022 года, тем меньше эта вероятность", - ответил он в интервью газете "Ведомости" на вопрос о том, вернутся ли Nissan и Renault в РФ в рамках имеющихся у них колл-опционов. Соколов объяснил, что количество инвестиций, вкладываемых в развитие площадок бывших партнеров, постоянно растет, увеличивая стоимость возврата для них. Помимо этого, серьезное влияние, по его словам, оказывает геополитический фактор. "Напомню также, что недавно Renault была включена в России в санкционный список в числе европейских компаний, связанных с ВПК", - добавил топ-менеджер. Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет. Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале этого года говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. В свою очередь Nissan продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет. Президент России Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли она их, надо задавать "АвтоВАЗу", отмечал он. Кроме того, нужно учитывать инвестиции, которые государство сделало за истекшее время, подчеркивал Мантуров.

