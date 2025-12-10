https://1prime.ru/20251210/avtovaz-865392511.html
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе - 10.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба автопроизводителя. На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября. "Сегодня президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года", - говорится в сообщении. О планах работать по четырехдневному графику лишь до конца текущего года Соколов сообщал РИА Новости еще в октябре. Он отмечал, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе с первого января