"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба автопроизводителя. На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября. "Сегодня президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года", - говорится в сообщении. О планах работать по четырехдневному графику лишь до конца текущего года Соколов сообщал РИА Новости еще в октябре. Он отмечал, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.

