"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе - 10.12.2025
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе - 10.12.2025
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба... | 10.12.2025
2025-12-10T10:13+0300
2025-12-10T10:13+0300
бизнес
промышленность
максим соколов
автоваз
авто
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба автопроизводителя. На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября. "Сегодня президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года", - говорится в сообщении. О планах работать по четырехдневному графику лишь до конца текущего года Соколов сообщал РИА Новости еще в октябре. Он отмечал, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.
бизнес, промышленность, максим соколов, автоваз, авто
Бизнес, Промышленность, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто
10:13 10.12.2025
 
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе

"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе с первого января

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
На четырехдневный рабочий график предприятие перешло с 29 сентября.
"Сегодня президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года", - говорится в сообщении.
О планах работать по четырехдневному графику лишь до конца текущего года Соколов сообщал РИА Новости еще в октябре. Он отмечал, что благодаря этой мере в следующем году компании удастся избежать большого скопления машин Lada на складах.
