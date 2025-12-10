Глава "АвтоВАЗа" раскритиковал китайских автопроизводителей за демпинг
Соколов: демпинг китайских автопроизводителей перешел все мыслимые границы
Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что ценовой демпинг со стороны китайских автопроизводителей в текущем году перешел все мыслимые границы, поскольку скидки на машины доходили до миллиона рублей. При этом он отметил, что автомобили Lada все равно продавались существенно дешевле "китайцев".
"Что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешел все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до 1 миллиона рублей. Но даже в такой ситуации автомобили Lada в любом салоне продаются существенно дешевле китайских", - рассказал топ-менеджер в интервью газете "Ведомости".
Он напомнил, что автопром в КНР, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. "Ключевая ставка там всего лишь 3%. И это уже не говоря о программе поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства", - уточнил Соколов.
По его мнению, субсидирование процентной ставки по кредиту, которая является основным инструментом поддержки спроса на автомобили в России, это в первую очередь социальная мера поддержки, которая направлена на определенные группы населения. При этом сам "АвтоВАЗ" не получает персональных прямых грантов или докапитализации за счет государства.