2025-12-10T13:51+0300
2025-12-10T13:51+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что ценовой демпинг со стороны китайских автопроизводителей в текущем году перешел все мыслимые границы, поскольку скидки на машины доходили до миллиона рублей. При этом он отметил, что автомобили Lada все равно продавались существенно дешевле "китайцев". "Что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешел все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до 1 миллиона рублей. Но даже в такой ситуации автомобили Lada в любом салоне продаются существенно дешевле китайских", - рассказал топ-менеджер в интервью газете "Ведомости". Он напомнил, что автопром в КНР, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. "Ключевая ставка там всего лишь 3%. И это уже не говоря о программе поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства", - уточнил Соколов. По его мнению, субсидирование процентной ставки по кредиту, которая является основным инструментом поддержки спроса на автомобили в России, это в первую очередь социальная мера поддержки, которая направлена на определенные группы населения. При этом сам "АвтоВАЗ" не получает персональных прямых грантов или докапитализации за счет государства.
13:51 10.12.2025
 
Глава "АвтоВАЗа" раскритиковал китайских автопроизводителей за демпинг

Соколов: демпинг китайских автопроизводителей перешел все мыслимые границы

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов
Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что ценовой демпинг со стороны китайских автопроизводителей в текущем году перешел все мыслимые границы, поскольку скидки на машины доходили до миллиона рублей. При этом он отметил, что автомобили Lada все равно продавались существенно дешевле "китайцев".
"Что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешел все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до 1 миллиона рублей. Но даже в такой ситуации автомобили Lada в любом салоне продаются существенно дешевле китайских", - рассказал топ-менеджер в интервью газете "Ведомости".
Он напомнил, что автопром в КНР, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. "Ключевая ставка там всего лишь 3%. И это уже не говоря о программе поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства", - уточнил Соколов.
По его мнению, субсидирование процентной ставки по кредиту, которая является основным инструментом поддержки спроса на автомобили в России, это в первую очередь социальная мера поддержки, которая направлена на определенные группы населения. При этом сам "АвтоВАЗ" не получает персональных прямых грантов или докапитализации за счет государства.
Глава "АвтоВАЗа" оценил вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию
08:45
 
