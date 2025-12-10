https://1prime.ru/20251210/donbass-865417547.html

СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украинские переговорщики допустили отказ от территорий, если Россия пойдет на "взаимные уступки", сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники."Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на "взаимные" уступки", — говорится в публикации.Какие именно "уступки" подразумеваются, не уточняется. По данным источников, камнем преткновения в переговорах также стала тема американских гарантий безопасности для Киева. Ранее газета The New York Times сообщала, что украинское руководство может согласиться на отказ от части территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Согласно данным WSJ, этот вопрос остался открытым после переговоров между США и Украиной во Флориде. На этой неделе Владимир Зеленский вновь отверг уступки по территориальным вопросам, аргументируя это тем, что Украина не имеет права передавать "свои территории" ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву. В Киеве заявили, что США увеличивают давление на Украину, требуя отказаться от территориальных претензий для решения конфликта, сообщила газета Telegraph со ссылкой на украинских чиновников. Американская администрация ранее сообщила о разработке плана по урегулированию на Украине, отметив, что пока не будет обсуждать его подробности, так как работа над ним еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

