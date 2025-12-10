Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251210/donbass-865417547.html
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса - 10.12.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса
Украинские переговорщики допустили отказ от территорий, если Россия пойдет на "взаимные уступки", сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T21:05+0300
2025-12-10T21:05+0300
спецоперация на украине
украина
киев
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украинские переговорщики допустили отказ от территорий, если Россия пойдет на "взаимные уступки", сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники."Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на "взаимные" уступки", — говорится в публикации.Какие именно "уступки" подразумеваются, не уточняется. По данным источников, камнем преткновения в переговорах также стала тема американских гарантий безопасности для Киева. Ранее газета The New York Times сообщала, что украинское руководство может согласиться на отказ от части территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Согласно данным WSJ, этот вопрос остался открытым после переговоров между США и Украиной во Флориде. На этой неделе Владимир Зеленский вновь отверг уступки по территориальным вопросам, аргументируя это тем, что Украина не имеет права передавать "свои территории" ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву. В Киеве заявили, что США увеличивают давление на Украину, требуя отказаться от территориальных претензий для решения конфликта, сообщила газета Telegraph со ссылкой на украинских чиновников. Американская администрация ранее сообщила о разработке плана по урегулированию на Украине, отметив, что пока не будет обсуждать его подробности, так как работа над ним еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865340070.html
https://1prime.ru/20251210/kiev-865414587.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, сша, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский
21:05 10.12.2025
 
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса

Telegraph: Украина отдаст Донбасс, если Россия пойдет на взаимные уступки

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Работа САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украинские переговорщики допустили отказ от территорий, если Россия пойдет на "взаимные уступки", сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.
"Украинские переговорщики предупредили о неприемлемости этого шага, но не исключили возможности отказа от территории, если Россия будет готова пойти на "взаимные" уступки", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 23:18
Какие именно "уступки" подразумеваются, не уточняется.
По данным источников, камнем преткновения в переговорах также стала тема американских гарантий безопасности для Киева.
Ранее газета The New York Times сообщала, что украинское руководство может согласиться на отказ от части территорий в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Согласно данным WSJ, этот вопрос остался открытым после переговоров между США и Украиной во Флориде.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику после визита Зеленского в Британию
8 декабря, 22:41
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отверг уступки по территориальным вопросам, аргументируя это тем, что Украина не имеет права передавать "свои территории" ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву.
В Киеве заявили, что США увеличивают давление на Украину, требуя отказаться от территориальных претензий для решения конфликта, сообщила газета Telegraph со ссылкой на украинских чиновников.
Американская администрация ранее сообщила о разработке плана по урегулированию на Украине, отметив, что пока не будет обсуждать его подробности, так как работа над ним еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям
19:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала