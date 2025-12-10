CША разрешили операции с "Лукойлом" для продажи Lukoil International

https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413301.html
2025-12-10T18:38+0300
2025-12-10T18:38+0300
2025-12-10T18:38+0300
бизнес
сша
лукойл
мировая экономика
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года, говорится в документе минфина США.
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d)... все сделки, запрещённые исполнительным указом (E.O.) 14024, которые обычно сопутствуют и являются необходимыми для ведения переговоров и заключения контрактов с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания Лукойл" или любыми его аффилированными лицами для продажи, распоряжения или передачи компании Lukoil International GmbH ("LIG") либо любого юридического лица, в котором LIG прямо или косвенно владеет долей в 50% или более — индивидуально или в совокупности... разрешаются до 12:01 по восточному стандартному времени 17 января 2026 года", - говорится в документе.
Прежний срок действия лицензии на операции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла
", истекал 13 декабря.
