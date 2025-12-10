Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413824.html
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США - 10.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США
Мировые цены на нефть снижаются после публикации еженедельной статистики запасов сырья в США, а также выхода данных о росте её добычи в Штатах, свидетельствуют... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:54+0300
2025-12-10T18:54+0300
нефть
рынок
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются после публикации еженедельной статистики запасов сырья в США, а также выхода данных о росте её добычи в Штатах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.45 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 57,83 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 декабря снизились слабее ожиданий - на 1,8 миллиона баррелей, до 425,7 миллиона. Запасы бензина и вовсе выросли - на 6,4 миллиона баррелей, до 220,8 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также выросли сильнее прогноза - на 2,5 миллиона баррелей, до 116,8 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю увеличилась на 38 тысяч баррелей в сутки - до 13,853 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413301.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, мировая экономика
Нефть, Рынок, США, Мировая экономика
18:54 10.12.2025
 
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США

Нефть дешевеет на статистике запасов сырья в США и данных о росте добычи

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются после публикации еженедельной статистики запасов сырья в США, а также выхода данных о росте её добычи в Штатах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.45 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 57,83 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 декабря снизились слабее ожиданий - на 1,8 миллиона баррелей, до 425,7 миллиона.
Запасы бензина и вовсе выросли - на 6,4 миллиона баррелей, до 220,8 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также выросли сильнее прогноза - на 2,5 миллиона баррелей, до 116,8 миллиона.
Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю увеличилась на 38 тысяч баррелей в сутки - до 13,853 миллиона баррелей в день.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
CША разрешили операции с "Лукойлом" для продажи Lukoil International
18:38
 
НефтьРынокСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала