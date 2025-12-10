https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413824.html
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США - 10.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США
Мировые цены на нефть снижаются после публикации еженедельной статистики запасов сырья в США, а также выхода данных о росте её добычи в Штатах, свидетельствуют... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:54+0300
2025-12-10T18:54+0300
2025-12-10T18:54+0300
нефть
рынок
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются после публикации еженедельной статистики запасов сырья в США, а также выхода данных о росте её добычи в Штатах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.45 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 57,83 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 декабря снизились слабее ожиданий - на 1,8 миллиона баррелей, до 425,7 миллиона. Запасы бензина и вовсе выросли - на 6,4 миллиона баррелей, до 220,8 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также выросли сильнее прогноза - на 2,5 миллиона баррелей, до 116,8 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю увеличилась на 38 тысяч баррелей в сутки - до 13,853 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413301.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, мировая экономика
Нефть, Рынок, США, Мировая экономика
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США
Нефть дешевеет на статистике запасов сырья в США и данных о росте добычи
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются после публикации еженедельной статистики запасов сырья в США, а также выхода данных о росте её добычи в Штатах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.45 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 57,83 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США
(исключая стратегический резерв) за неделю по 5 декабря снизились слабее ожиданий - на 1,8 миллиона баррелей, до 425,7 миллиона.
Запасы бензина и вовсе выросли - на 6,4 миллиона баррелей, до 220,8 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также выросли сильнее прогноза - на 2,5 миллиона баррелей, до 116,8 миллиона.
Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю увеличилась на 38 тысяч баррелей в сутки - до 13,853 миллиона баррелей в день.
CША разрешили операции с "Лукойлом" для продажи Lukoil International