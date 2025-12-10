https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413824.html

Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США

Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются после публикации еженедельной статистики запасов сырья в США, а также выхода данных о росте её добычи в Штатах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.45 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,76% относительно предыдущего закрытия, до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,72%, до 57,83 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 декабря снизились слабее ожиданий - на 1,8 миллиона баррелей, до 425,7 миллиона. Запасы бензина и вовсе выросли - на 6,4 миллиона баррелей, до 220,8 миллиона, в то время как прогнозировалось увеличение лишь на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также выросли сильнее прогноза - на 2,5 миллиона баррелей, до 116,8 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю увеличилась на 38 тысяч баррелей в сутки - до 13,853 миллиона баррелей в день.

