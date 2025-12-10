https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865415980.html
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией "Роснефть" в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) при сохранении своей доли в нем. Ранее, агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что британо-нидерландская компания рассчитывает получить в прямое владение свою долю в КТК путем выхода из СП. В компании отметили, что СП не является операционным подразделением и не имеет сотрудников, а ее целью является создание структуры, которая обеспечивает участие обеих сторон в консорциуме. Ранее президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 96 тысяч сотрудников. По данным последней отчётности, чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении снизилась на 9,6% – до 13,7 миллиарда долларов.
