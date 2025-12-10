Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865415980.html
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК - 10.12.2025, ПРАЙМ
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК
Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T20:14+0300
2025-12-10T20:14+0300
нефть
бизнес
владимир путин
shell
роснефть
ктк
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/13/762231320_0:176:1024:752_1920x0_80_0_0_171eaf190456248233b97e63cd991c1e.jpg
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией "Роснефть" в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) при сохранении своей доли в нем. Ранее, агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что британо-нидерландская компания рассчитывает получить в прямое владение свою долю в КТК путем выхода из СП. В компании отметили, что СП не является операционным подразделением и не имеет сотрудников, а ее целью является создание структуры, которая обеспечивает участие обеих сторон в консорциуме. Ранее президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК. Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 96 тысяч сотрудников. По данным последней отчётности, чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении снизилась на 9,6% – до 13,7 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413824.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/13/762231320_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3253669747966b10b0350b9ab3b1eaa5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бизнес, владимир путин, shell, роснефть, ктк, мировая экономика
Нефть, Бизнес, Владимир Путин, Shell, Роснефть, КТК, Мировая экономика
20:14 10.12.2025
 
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК

Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" при сохранении своей доли

© flickr.com / Lee JordanShell
Shell - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Shell. Архивное фото
© flickr.com / Lee Jordan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Британо-нидерландская компания Shell подтвердила РИА Новости намерение распустить совместное предприятие (СП) с подвергшейся американским санкциям компанией "Роснефть" в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) при сохранении своей доли в нем.
Ранее, агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что британо-нидерландская компания рассчитывает получить в прямое владение свою долю в КТК путем выхода из СП.
В компании отметили, что СП не является операционным подразделением и не имеет сотрудников, а ее целью является создание структуры, которая обеспечивает участие обеих сторон в консорциуме.
Ранее президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 96 тысяч сотрудников. По данным последней отчётности, чистая прибыль Shell, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала в годовом выражении снизилась на 9,6% – до 13,7 миллиарда долларов.
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Нефть дешевеет на статистике по запасам сырья в США
18:54
 
НефтьБизнесВладимир ПутинShellРоснефтьКТКМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала