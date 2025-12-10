https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865418264.html

В Хорватии открыли новое месторождение газа

БЕЛГРАД, 10 дек – ПРАЙМ. Хорватская нефтегазовая компания INA сообщила о новом, небольшом месторождении природного газа в северной части Адриатического моря объемом запасов в 220 миллионов кубических метров. Потребление промышленностью и домовладениями Хорватии природного газа, по официальным данным, достигает максимально 2,8 миллиарда кубометров в год. "Скважина IKA A-1 R DIR успешно прошла бурение и вошла в фазу эксплуатационных испытаний, где ожидаем среднесуточную добычу газа свыше 120 тысяч кубических метров, данная скважина станет второй по продуктивности в Хорватии. Новое месторождение содержит около 220 миллионов кубометров газа, что составляет около 1,3 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте… Начало добычи запланировано в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении компании в соцсетях. В последние годы объем добычи собственного газа в Хорватии падает, а импорт - прежде всего сжиженного природного газа (СПГ) - растет. Правительство Хорватии в свете энергетического кризиса и усилий по снижению зависимости от газа из РФ в августе 2022 года одобрило увеличение мощностей терминала по приему танкеров с СПГ и регазификации на острове Крк у побережья Адриатического моря для СПГ до 6,1 миллиарда кубических метров в год с 2,9 миллиарда. В настоящее время ведутся работы по увеличению его мощностей.

