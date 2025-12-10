https://1prime.ru/20251210/es--865410424.html

ЕС не включил запрет на импорт российской нефти, несмотря на мандат

БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. В опубликованном проекте Евросоюза о запрете импорта российского газа на сайте Совета ЕС говорится, что не включены меры против импорта нефти из РФ, несмотря на мандат Европарламента на такой шаг. "Европарламент включил запрет импорта российской нефти в свой мандат на переговоры, однако эта норма не была включена в итоговый текст. Вместо этого в документ добавлены требования о большей прозрачности планов по диверсификации нефтяных поставок, включая обязанность Еврокомиссии давать рекомендации по таким планам", - сказано в документе. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.

