Глава МИД Словении призвала Украину и Европу участвовать в переговорах
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словении Таня Файон считает, что Украина и Европа должны участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.
"Переговоры продолжаются, и, конечно, я высоко оцениваю администрацию США, (президента США Дональда - ред.) Трампа и всем, кто в них участвует... Украина должна быть за столом переговоров. Европа должна быть за столом переговоров", - заявила Файон в интервью агентству Блумберг.
Во вторник президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
