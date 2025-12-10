https://1prime.ru/20251210/gosdolg-865384106.html

Госдолг Аргентины за два года вырос на четверть

Госдолг Аргентины за два года вырос на четверть - 10.12.2025, ПРАЙМ

Госдолг Аргентины за два года вырос на четверть

Государственный долг Аргентины увеличился на четверть за два года президентства Хавьера Милея и достиг уже 478,5 миллиарда долларов во втором квартале текущего... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T04:20+0300

2025-12-10T04:20+0300

2025-12-10T04:20+0300

экономика

мировая экономика

аргентина

буэнос-айрес

вашингтон

скотт бессент

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865384106.jpg?1765329625

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Государственный долг Аргентины увеличился на четверть за два года президентства Хавьера Милея и достиг уже 478,5 миллиарда долларов во втором квартале текущего года, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы. Милей два года назад начал "шоковую терапию", затронувшую все сектора аргентинской экономики и большую часть населения страны. Реформатор грозился упразднить центральный банк, и, чтобы оживить слабеющую экономику, заменить песо долларом, когда национальная валюта "станет чем-то вроде музейного экспоната". Но пока этого сделано не было. На фоне падения курса песо к доллару госбюджет вышел из дефицита. Если еще в декабре 2023 года дефицит составлял 3,2 миллиарда долларов, то уже по итогам октября текущего года показатель вышел в профицит на 575,1 миллиона долларов. Также Буэнос-Айрес продолжает рассчитывать на финансовую поддержку Вашингтона. В октябре министр финансов США Скотт Бессент сообщил о подписании соглашения об экономической стабилизации с Центральным банком Аргентины. Общий объем финансирования для южноамериканской страны может составить 40 миллиардов долларов.

аргентина

буэнос-айрес

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес, вашингтон, скотт бессент, центральные банки, центральный банк