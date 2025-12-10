Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям - 10.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям
Американский журналист Томас Фази выразил мнение в соцсети X, что добровольный отказ Украины от территорий был бы верным шагом. | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Американский журналист Томас Фази выразил мнение в соцсети X, что добровольный отказ Украины от территорий был бы верным шагом. "Нет ничего "несправедливого" в сделке, которая предполагает отказ от территорий, населенных людьми с совершенно иной этнокультурной идентичностью, которые не хотят быть частью нового украинского ультранационалистического и антироссийского государства", — считает он.Журналист отметил, что для Киева "было бы лучше просто отделить пророссийские регионы" еще в 2014 году.На этой неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на уступки по поводу территорий, заявив, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву. В Киеве сообщили, что США усиливают давление на Украину, чтобы та отказалась от территориальных претензий в процессе урегулирования конфликта, сообщает газета Telegraph, ссылаясь на украинских чиновников. Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом регионы либо освободят вооруженным путем, либо ВСУ покинут их и прекратят убивать там людей.
украина
киев
сша
ПРАЙМ
Новости
19:11 10.12.2025
 
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям

Журналист Фази: добровольный отказ Киева от территорий будет правильным решением

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Американский журналист Томас Фази выразил мнение в соцсети X, что добровольный отказ Украины от территорий был бы верным шагом.
"Нет ничего "несправедливого" в сделке, которая предполагает отказ от территорий, населенных людьми с совершенно иной этнокультурной идентичностью, которые не хотят быть частью нового украинского ультранационалистического и антироссийского государства", — считает он.
Журналист отметил, что для Киева "было бы лучше просто отделить пророссийские регионы" еще в 2014 году.
На этой неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на уступки по поводу территорий, заявив, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву.
В Киеве сообщили, что США усиливают давление на Украину, чтобы та отказалась от территориальных претензий в процессе урегулирования конфликта, сообщает газета Telegraph, ссылаясь на украинских чиновников.
Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом регионы либо освободят вооруженным путем, либо ВСУ покинут их и прекратят убивать там людей.
