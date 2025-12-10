https://1prime.ru/20251210/kiev-865414587.html
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям
Американский журналист Томас Фази выразил мнение в соцсети X, что добровольный отказ Украины от территорий был бы верным шагом. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T19:11+0300
2025-12-10T19:11+0300
2025-12-10T19:11+0300
спецоперация на украине
украина
киев
сша
владимир зеленский
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Американский журналист Томас Фази выразил мнение в соцсети X, что добровольный отказ Украины от территорий был бы верным шагом. "Нет ничего "несправедливого" в сделке, которая предполагает отказ от территорий, населенных людьми с совершенно иной этнокультурной идентичностью, которые не хотят быть частью нового украинского ультранационалистического и антироссийского государства", — считает он.Журналист отметил, что для Киева "было бы лучше просто отделить пророссийские регионы" еще в 2014 году.На этой неделе Владимир Зеленский снова отказался идти на уступки по поводу территорий, заявив, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, ни по международному, ни по моральному праву. В Киеве сообщили, что США усиливают давление на Украину, чтобы та отказалась от территориальных претензий в процессе урегулирования конфликта, сообщает газета Telegraph, ссылаясь на украинских чиновников. Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом регионы либо освободят вооруженным путем, либо ВСУ покинут их и прекратят убивать там людей.
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865340070.html
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865414420.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВСУ
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Украины по территориям
Журналист Фази: добровольный отказ Киева от территорий будет правильным решением