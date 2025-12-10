https://1prime.ru/20251210/maduro-865384460.html

Мадуро заявил о росте экономики Венесуэлы в 2025 году на 9%

МЕХИКО, 10 дек - ПРАЙМ. Экономика Венесуэлы по итогам 2025 года вырастет на 9%, а в 2026 - "не менее, чем на 7%" заявил президент страны Николас Мадуро на заседании Национального совета по производственной экономике. "Рост прогнозируется на уровне 9% в 2025 году и уже соответствует прогнозу Центрального банка Венесуэлы. Прогноз на 2026 год заключается в том, что экономика продолжит расти и предполагается рост ВВП реальной экономики как минимум на 7%", - сообщил Мадуро в эфире телеканала VTV. Нефтяной сектор Венесуэлы в 2025 году, по словам президента, вырос на 18,6% по сравнению с прошлым годом, и это развитие идет "собственными силами", без крупных внешних инвестиций. Показатели нефтехимического сектора за минувший год также выросли - на 4%. "В следующем году мы стремимся к росту добычи нефти как минимум на 15%. Это минимальные, реалистичные цели", - добавил глава государства. Венесуэльский лидер отметил расширение участия иностранных компаний в новых нефтяных контрактах - по его словам сейчас насчитывается 22 "соглашения об участии и производстве", а в следующем году их будет 35. "Мы стоим на пороге экспорта сжиженного нефтяного газа, венесуэльского газа, который уже находится на границе ... Сообщаю президенту Густаво Петро, что газ, готовый к экспорту, отправляется первой прямой партией в приграничные города, и это дар от народа Венесуэлы колумбийскому народу", - сказал Мадуро. Политик отдельно отметил рост добывающей промышленности, включая увеличение на 97% производства золота и на 129% - угля, а также рекордное увеличение экспорта железной руды (181%).

