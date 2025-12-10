Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине назвали подходы Байдена в экономике безумием - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/minfin-865382977.html
В Минфине назвали подходы Байдена в экономике безумием
В Минфине назвали подходы Байдена в экономике безумием - 10.12.2025, ПРАЙМ
В Минфине назвали подходы Байдена в экономике безумием
Подходы прошлой администрации США во главе с Джо Байденом в экономике были безумием, заявил министр финансов Скотт Бессент. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T02:16+0300
2025-12-10T02:16+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
скотт бессент
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865382977.jpg?1765322190
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Подходы прошлой администрации США во главе с Джо Байденом в экономике были безумием, заявил министр финансов Скотт Бессент. Как заявил Бессент на встрече сторонников республиканцев в казино в штате Пенсильвания, подходы нынешнего руководителя США Дональда Трампа приводят к тому, что страна снова становится доступной. "Трамп прекратил безумие времен Джо Байдена", - сказал Бессент. "Дрожью проходят через экономику преимущества его (Трампа - ред.) политики. И эта рябь превратится в волны, когда его повестка соберется с силами в 2026 году", - пообещал министр.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, сша, скотт бессент, дональд трамп, джо байден
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Джо Байден
02:16 10.12.2025
 
В Минфине назвали подходы Байдена в экономике безумием

Глава Минфина Бессент: подходы Байдена в экономике были безумием

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Подходы прошлой администрации США во главе с Джо Байденом в экономике были безумием, заявил министр финансов Скотт Бессент.
Как заявил Бессент на встрече сторонников республиканцев в казино в штате Пенсильвания, подходы нынешнего руководителя США Дональда Трампа приводят к тому, что страна снова становится доступной.
"Трамп прекратил безумие времен Джо Байдена", - сказал Бессент.
"Дрожью проходят через экономику преимущества его (Трампа - ред.) политики. И эта рябь превратится в волны, когда его повестка соберется с силами в 2026 году", - пообещал министр.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАСкотт БессентДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала