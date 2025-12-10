https://1prime.ru/20251210/minfin-865382977.html

В Минфине назвали подходы Байдена в экономике безумием

ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Подходы прошлой администрации США во главе с Джо Байденом в экономике были безумием, заявил министр финансов Скотт Бессент. Как заявил Бессент на встрече сторонников республиканцев в казино в штате Пенсильвания, подходы нынешнего руководителя США Дональда Трампа приводят к тому, что страна снова становится доступной. "Трамп прекратил безумие времен Джо Байдена", - сказал Бессент. "Дрожью проходят через экономику преимущества его (Трампа - ред.) политики. И эта рябь превратится в волны, когда его повестка соберется с силами в 2026 году", - пообещал министр.

