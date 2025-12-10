Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает в среду утром - 10.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает в среду утром
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть утром в среду растут после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.24 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 62,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 58,34 доллара. В ночь на среду Американский институт нефти опубликовал собственную оценку динамики запасов в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 декабря снизились на 4,8 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от минэнерго США. За неделю по 28 ноября запасы увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 427,5 миллиона баррелей. Во вторник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,91 доллара с 68,76 доллара за баррель. На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 55,08 доллара с 54,92 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65,32 доллара с прошлой оценки в 65,15 доллара, на следующий год - до 51,42 доллара с прогнозировавшихся ранее 51,26 доллара.
Энергетика, Нефть, Рынок, США, EIA
08:53 10.12.2025
 
Нефть дорожает в среду утром

Нефть дорожает после выхода оценки по запасам в США от АPI

Добыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть утром в среду растут после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 62,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 58,34 доллара.
В ночь на среду Американский институт нефти опубликовал собственную оценку динамики запасов в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 декабря снизились на 4,8 миллиона баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от минэнерго США. За неделю по 28 ноября запасы увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 427,5 миллиона баррелей.
Во вторник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,91 доллара с 68,76 доллара за баррель. На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 55,08 доллара с 54,92 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65,32 доллара с прошлой оценки в 65,15 доллара, на следующий год - до 51,42 доллара с прогнозировавшихся ранее 51,26 доллара.
Заголовок открываемого материала