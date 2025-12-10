https://1prime.ru/20251210/neft--865389688.html

Нефть дорожает в среду утром

Нефть дорожает в среду утром - 10.12.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает в среду утром

Цены на нефть утром в среду растут после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T08:53+0300

2025-12-10T08:53+0300

2025-12-10T08:53+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

eia

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть утром в среду растут после выхода оценки по запасам этого сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.24 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 62,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 58,34 доллара. В ночь на среду Американский институт нефти опубликовал собственную оценку динамики запасов в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 декабря снизились на 4,8 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика от минэнерго США. За неделю по 28 ноября запасы увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 427,5 миллиона баррелей. Во вторник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 68,91 доллара с 68,76 доллара за баррель. На 2026 год EIA повысило прогноз по цене Brent до 55,08 доллара с 54,92 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2025 год улучшен до 65,32 доллара с прошлой оценки в 65,15 доллара, на следующий год - до 51,42 доллара с прогнозировавшихся ранее 51,26 доллара.

https://1prime.ru/20251209/neft-865378717.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, eia