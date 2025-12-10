https://1prime.ru/20251210/neft--865404826.html

Нефть дорожает в ожидании статистики минэнерго США

Нефть дорожает в ожидании статистики минэнерго США - 10.12.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает в ожидании статистики минэнерго США

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются в ожидании статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T14:28+0300

2025-12-10T14:28+0300

2025-12-10T14:28+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются в ожидании статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 62,18 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 58,54 доллара. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 5 декабря коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 1,2 миллиона баррелей после роста на 0,6 миллион неделей ранее. Более того, ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. И по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю упали ещё значительно сильнее - на 4,8 миллиона баррелей. Предыдущие две торговые сессии стоимость нефти уменьшалась, суммарно сократившись примерно на 3%.

https://1prime.ru/20251210/istochnik-865404648.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша