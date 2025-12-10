Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-10T14:28+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются в ожидании статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.19 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 62,18 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 58,54 доллара. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 5 декабря коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 1,2 миллиона баррелей после роста на 0,6 миллион неделей ранее. Более того, ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. И по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю упали ещё значительно сильнее - на 4,8 миллиона баррелей. Предыдущие две торговые сессии стоимость нефти уменьшалась, суммарно сократившись примерно на 3%.
14:28 10.12.2025
 
Нефть дорожает в ожидании статистики минэнерго США

Стоимость нефти растет в ожидании данных о снижении запасов в США

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются в ожидании статистики минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.19 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 62,18 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 58,54 доллара.
Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 5 декабря коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 1,2 миллиона баррелей после роста на 0,6 миллион неделей ранее.
Более того, ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. И по данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю упали ещё значительно сильнее - на 4,8 миллиона баррелей.
Предыдущие две торговые сессии стоимость нефти уменьшалась, суммарно сократившись примерно на 3%.
