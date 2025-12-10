https://1prime.ru/20251210/neftegaz-865320510.html

Нефтегазовый рынок в 2026-м будет прирастать с неожиданной стороны

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. МОСКВА, 9 дек – ПРАЙМ. Основным фактором, обуславливающим добычу нефти в России в 2025 году, остаются квоты ОПЕК+. Согласно официальному прогнозу, суммарная годовая добыча жидких углеводородов (ЖУВ) может составить 510 миллионов тонн, что на 1% ниже показателя 2024 года.Из динамики предыдущих двух лет видно, что тренд на постепенное сокращение добычи наметился еще в 2023 году. Тогда объем добытых в стране ЖУВ снизился на 0,8%, а по итогам 2024 года – на 2,8%. Однако в течение 2025 года наметился разворот, создающий предпосылки для роста добычи в следующем году. Если весной – летом 2024 года, после введения компенсационных планов из-за перепроизводства нефти, российские компании существенно снизили добычу, то начиная с апреля 2025 года квоты ОПЕК+ стали постепенно повышаться, а добыча – возвращаться к уровням начала 2024 года. Учитывая невозможность быстрого восстановления, добыча осенью оставалась ниже установленных квот: в сентябре – примерно на 40 тысяч баррелей в сутки, в октябре – на 70 тысяч баррелей в сутки, т.е. на 180 и 300 тысяч тонн в месяц соответственно.При условии достижения целевых значений ОПЕК+ к концу текущего года (в период с декабря 2025 по март 2026 года размер квоты составит 9,57 миллионов баррелей в сутки), суммарный объем добычи нефти (без учета газового конденсата) по итогам 2026 года сможет увеличиться до 490 миллионов тонн. Таким образом, прогнозная добыча ЖУВ (включая нефть и конденсат) составит от 520 до 530 миллионов тонн, что на 2–4,1% выше ожидаемой добычи в 2025 году. Возвращение ОПЕК+ к политике снижения квот в ближайшей перспективе маловероятно. В связи с этим наиболее серьезными рисками, которые могут привести к отклонениям от прогноза, остаются угроза новых санкций (как в отношении российских нефтегазовых компаний, так и зарубежных покупателей российской нефти), а также атаки на транспортную и экспортную инфраструктуру.Очевидно, что санкции, введенные в адрес "Роснефти" и "Лукойла" в октябре 2025 года, приведут к значительному сокращению экспорта в декабре, прежде всего, в связи с остановкой закупок российской нефти крупнейшими индийскими переработчиками. Если в ноябре, до вступления ограничений в силу, поставки российской нефти в Индию составляли 1,86 миллионов баррелей в сутки, то к концу года они опустятся значительно ниже 1 миллиона (по некоторым оценкам – до 600 тысяч баррелей в сутки). Восстановление экспорта будет зависеть как от склонности американской администрации к введению вторичных санкций, так и от адаптации российских производителей к новым условиям: включения в логистические цепочки дополнительных посредников, усложнения маршрутов отгрузки и т.п. Учитывая высокую экономическую привлекательность более дешевой по сравнению с ближневосточными конкурентами российской нефти, можно ожидать, что в течение 2026 года поставки в Индию, скорее всего, вернутся в диапазон 1,6 – 1,8 миллионов баррелей в сутки (уровень первых девяти месяцев 2025 г.).Добыча газа, в отличие от добычи нефти и конденсата, демонстрировала непостоянную динамику. Если в 2023 году добыча природного газа, включая попутный нефтяной газ (ПНГ), снизилась по сравнению с 2022 годом на 5,7%, то в 2024 году рост составил 7,5% год к году. В текущем году вновь ожидается сокращение добычи газа, правда, не настолько существенное. Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), годовая добыча будет на 1,8% ниже, чем в 2024 году.Более значительные и трудно прогнозируемые изменения показателей по газу объясняются тем, что в отсутствии внешнего регулирования (по аналогии с квотами, действующими для нефти в рамках сделки ОПЕК+) на них влияет целый комплекс факторов. Основным является спрос на внешних рынках, менее существенное воздействие оказывает внутреннее потребление – со стороны энергетики и промышленных предприятий.Доля экспорта по итогам 2025 года ожидаемо составит около 24,5% от общей добычи газа в стране. При этом трубопроводный экспорт снизится на 4%, экспорт СПГ – на 6% год к году. Основная причина – продолжающаяся переориентация экспорта российского газа на новые рынки. Так, на трубопроводные отгрузки повлияла остановка транзитных поставок в страны Европейского союза (ЕС) через территорию Украины, на экспорт СПГ – прекращение отгрузок со среднетоннажных СПГ-заводов Криогаз-Высоцк и КСПГ Портовая в Ленинградской области в связи с введением санкций США в начале 2025 года.Ожидается, что в 2026 году экспорт газа может вернуться к уровням 2024-го и достичь 165 миллиардов кубов. Трубопроводные поставки вырастут за счет расширения отгрузок в Среднюю Азию (+3,5% год к году), поставки СПГ – благодаря увеличению отгрузок с заводов Ямал СПГ и Арктик СПГ-2 НОВАТЭКа (+6,7% год к году). С учетом развития Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и сохранения спроса на внутреннем рынке добыча газа может увеличиться на 2% к уровню 2025 года. Негативное влияние на реализацию прогноза может оказать целый ряд рисков, наиболее существенные из которых – расширение западных санкций на СПГ-газовозы, обеспечивающие отгрузку с заводов на Ямале, и возможное сокращение спроса на газ со стороны промышленности в случае стагнации или снижения объемов выпуска продукции.Так как для нефтегазовой отрасли важен глобальный контекст, выбор наиболее значительных событий не стоит ограничивать российскими реалиями. Во второй половине уходящего года основным поставщиком новостей стала Бразилия, которая в течение ближайших десяти лет имеет все шансы стать одним из ведущих производителей и экспортеров нефти в мире. В августе BP объявила об открытии глубоководного нефтегазового месторождения в бассейне Сантос, расположенном в южной части бразильского шельфа Атлантического океана. Согласно предварительным оценкам, это открытие может стать крупнейшим для компании за последние 25 лет. В октябре, на волне бурного роста добычи в соседней Гайане и тенденции к отходу от "зеленой повестки" начала 2020-х, Petrobras получила лицензию на проведение геологоразведочных работ в бассейне Foz do Amazonas на севере страны. Учитывая перспективные проекты в Суринаме, на границе Бразилии и Уругвая, а также активную разработку сланцевой формации Вака Муэрта в Аргентине, Латинская Америка в обозримом будущем может трансформироваться в один из ключевых нефте- и газодобывающих регионов мира, сравнимый с крупнейшими центрами в Западной Сибири и на Ближнем Востоке.В отечественной нефтегазовой промышленности наиболее ярким, на мой взгляд, событием, свидетельствующим о ее устойчивости к санкционному давлению, стало начало поставок с Арктик СПГ-2 в Китай. Проект и компания-оператор находятся под санкциями США, ЕС и Великобритании с осени 2023 года, поэтому, несмотря на запуск первой технологической линии в декабре того же года, покупателей долгое время найти не удавалось. С августа 2025 года Китай открыл для импорта с Арктик СПГ-2 относительно небольшой терминал в Бэйхае (проектная мощность – 6 миллионов тонн в год), расположенный на юго-востоке страны. За последующие три месяца Бэйхай принял 13 партий с Арктик СПГ-2, что соответствует примерно 1,5 миллионам тонн СПГ. В ноябре, по неподтвержденным данным, в Бэйхай прибыла первая партия СПГ с КСПГ Портовая.В перспективе схема, предполагающая выделение страной-импортером одного порта для приема подсанкционного СПГ, может найти применение за пределами Китая. Среди наиболее очевидных вариантов – Индия, а также Вьетнам и Филиппины, которые планируют существенно расширить сеть СПГ-терминалов к 2030 году. В отношении последних двух стран, однако, следует отметить, что реализация планов по развитию СПГ-инфраструктуры может быть отложена – как в связи с проблемами в получении финансирования, так и ввиду удлинения сроков производства и поставки газовых турбин для электростанций – ключевых потребителей импортного СПГ.Автор - Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" Рексофт Консалтинг

