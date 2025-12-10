Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов - 10.12.2025
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов - 10.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов
Зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов важно уменьшать - для этого в стране действует бюджетное правило, необходимо также минимизировать процентные... | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов важно уменьшать - для этого в стране действует бюджетное правило, необходимо также минимизировать процентные риски, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Структурно важно снижать зависимость от нефтегазовых доходов, минимизировать процентные риски. Для этого мы уточнили бюджетное правило в части базовой цены, пересматриваем методики субсидирования, чтобы бюджет меньше брал процентных рисков", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". Он напомнил, что работу по снижению бюджетной зависимости от цен на нефть и газ начал еще в 2000-е годы занимавший тогда пост министра финансов Алексей Кудрин. Руководитель ФНС Даниил Егоров в ноябре говорил, что Россия в текущем году впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений.
нефть, россия, антон силуанов, алексей кудрин, даниил егоров, фнс россии
Экономика, Нефть, РОССИЯ, Антон Силуанов, Алексей Кудрин, Даниил Егоров, ФНС России
08:55 10.12.2025
 
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов

Силуанов призвал уменьшить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов

© РИА Новости . Максим Блинов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Силуанов рассказал о девальвации рубля в 1998 году
08:49
 
Экономика Нефть РОССИЯ Антон Силуанов Алексей Кудрин Даниил Егоров ФНС России
 
 
