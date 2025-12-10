https://1prime.ru/20251210/siluanov-865389862.html

Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов важно уменьшать - для этого в стране действует бюджетное правило, необходимо также минимизировать процентные риски, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Структурно важно снижать зависимость от нефтегазовых доходов, минимизировать процентные риски. Для этого мы уточнили бюджетное правило в части базовой цены, пересматриваем методики субсидирования, чтобы бюджет меньше брал процентных рисков", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". Он напомнил, что работу по снижению бюджетной зависимости от цен на нефть и газ начал еще в 2000-е годы занимавший тогда пост министра финансов Алексей Кудрин. Руководитель ФНС Даниил Егоров в ноябре говорил, что Россия в текущем году впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений.

