https://1prime.ru/20251210/siluanov-865389862.html
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов - 10.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов
Зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов важно уменьшать - для этого в стране действует бюджетное правило, необходимо также минимизировать процентные... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T08:55+0300
2025-12-10T08:55+0300
2025-12-10T08:55+0300
экономика
нефть
россия
антон силуанов
алексей кудрин
даниил егоров
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865155061_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_bc4d635fdcb9cce630ee6233c1ab77f3.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов важно уменьшать - для этого в стране действует бюджетное правило, необходимо также минимизировать процентные риски, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Структурно важно снижать зависимость от нефтегазовых доходов, минимизировать процентные риски. Для этого мы уточнили бюджетное правило в части базовой цены, пересматриваем методики субсидирования, чтобы бюджет меньше брал процентных рисков", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". Он напомнил, что работу по снижению бюджетной зависимости от цен на нефть и газ начал еще в 2000-е годы занимавший тогда пост министра финансов Алексей Кудрин. Руководитель ФНС Даниил Егоров в ноябре говорил, что Россия в текущем году впервые как минимум с 2018 года получает 70% доходов бюджета от ненефтегазовых поступлений.
https://1prime.ru/20251210/siluanov--865389241.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/03/865155061_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2a5d8379988516b38d14fd238aaa788c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, антон силуанов, алексей кудрин, даниил егоров, фнс россии
Экономика, Нефть, РОССИЯ, Антон Силуанов, Алексей Кудрин, Даниил Егоров, ФНС России
Силуанов призвал снижать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов
Силуанов призвал уменьшить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов