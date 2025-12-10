https://1prime.ru/20251210/ssha-865412775.html

Chevron обсуждает с администрацией США присутствие в Венесуэле

Chevron обсуждает с администрацией США присутствие в Венесуэле - 10.12.2025, ПРАЙМ

Chevron обсуждает с администрацией США присутствие в Венесуэле

Американская нефтегазовая компания Chevron ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о соблюдении связанных с Венесуэлой санкций,... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T18:23+0300

2025-12-10T18:23+0300

2025-12-10T18:23+0300

нефть

венесуэла

сша

карибский регион

дональд трамп

николас мадуро

chevron

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76160/17/761601715_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_5adb3540ead1035d2b3c78012b1286cc.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о соблюдении связанных с Венесуэлой санкций, подчеркивая преимущества для Штатов от присутствия компании в стране, заявил гендиректор компании Майк Вирт. "Мы ведем там деятельность в полном соответствии со всеми законами и санкциями США. Мы ведем переговоры с администрацией, чтобы обеспечить соблюдение санкций и чтобы они понимали ценность нашего присутствия для Америки", - цитирует Вирта агентство Блумберг. Глава Chevron, как указывает агентство, сказал, что не знает, каковы намерения Трампа в южной части Карибского бассейна, однако компания придерживается "долгосрочной перспективы" в отношении деятельности в Венесуэле. "Мы считаем, что наше присутствие там важно для местной экономики, региональной экономики и народа Венесуэлы. Она находится прямо здесь, в нашем полушарии, в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Мексиканского залива", - сказал Вирт. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. Компания является единственной оставшейся в Венесуэле американской нефтедобывающей компанией. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

https://1prime.ru/20251210/neft--865404826.html

венесуэла

сша

карибский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, карибский регион, дональд трамп, николас мадуро, chevron, мировая экономика