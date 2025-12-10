https://1prime.ru/20251210/ssha-865413543.html

Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 декабря, выросла на 38 тысяч баррелей в день - до 13,853 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,829 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей, до 13,53 миллиона баррелей в день.

