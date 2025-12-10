https://1prime.ru/20251210/ssha-865413543.html
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день - 10.12.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 декабря, выросла на 38 тысяч баррелей в день - до 13,853 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:43+0300
2025-12-10T18:43+0300
2025-12-10T18:43+0300
нефть
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f0c58a98dbd16b7581255c4bc4b01705.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 декабря, выросла на 38 тысяч баррелей в день - до 13,853 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,829 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей, до 13,53 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20251210/es--865410424.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864429596_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_acd6210b7a6e50d64a9a1426c5732fa2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, мировая экономика
Нефть, США, Мировая экономика
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю выросла на 38 тысяч баррелей в день
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 декабря, выросла на 38 тысяч баррелей в день - до 13,853 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,829 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей, до 13,53 миллиона баррелей в день.
ЕС не включил запрет на импорт российской нефти, несмотря на мандат