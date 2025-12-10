Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.12.2025 Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день - 10.12.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 декабря, выросла на 38 тысяч баррелей в день - до 13,853 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:43+0300
2025-12-10T18:43+0300
нефть
сша
мировая экономика
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 декабря, выросла на 38 тысяч баррелей в день - до 13,853 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,829 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 9 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей, до 13,53 миллиона баррелей в день.
сша
нефть, сша, мировая экономика
Нефть, США, Мировая экономика
18:43 10.12.2025
 
Добыча нефти в США выросла на 38 тысяч баррелей в день

Добыча нефти в США за неделю выросла на 38 тысяч баррелей в день

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 декабря, выросла на 38 тысяч баррелей в день - до 13,853 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,829 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в сентябре добыча нефти в США составила 13,84 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в октябре показатель составил 13,86 миллиона баррелей в сутки, в ноябре - 13,87 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 9 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,61 миллиона баррелей в день, на 2026 год - понизило на 50 тысяч баррелей, до 13,53 миллиона баррелей в день.
НефтьСШАМировая экономика
 
 
