https://1prime.ru/20251210/ssha-865418768.html
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время - 10.12.2025, ПРАЙМ
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время, перспективы для этого есть, заявил торговый представитель Соединенных Штатов... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T22:15+0300
2025-12-10T22:15+0300
2025-12-10T22:15+0300
бизнес
мировая экономика
бразилия
сша
рф
лула да силва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время, перспективы для этого есть, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир. Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп 2 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер отметил положительный эффект от решения Соединенных Штатов отменить 40%-й тариф на некоторые товары федеративной республики, такие как мясо, кофе и фрукты. Он подчеркнул, что есть и другие облагаемые пошлинами товары, которые необходимо обсудить между двумя странами, и что бразильская сторона стремится к скорейшему продвижению этих переговоров. "Мы бы хотели в ближайшей перспективе заключить какое-то соглашение с Бразилией. Оно, может, и не решит всех проблем, но, как мне кажется, есть шаги, которые они могут предпринять. Они, кажется, вполне готовы к сотрудничеству... Мы хотим, чтобы торговые отношения с ними были лучше", - сказал Грир во время мероприятия аналитического центра Atlantic Council *.*организация признана нежелательной на территории России.
https://1prime.ru/20251209/eksperty-865350509.html
бразилия
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, бразилия, сша, рф, лула да силва, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, США, РФ, Лула да Силва, Дональд Трамп
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время
Грир: США хотят заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время, перспективы для этого есть, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.
Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп 2 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер отметил положительный эффект от решения Соединенных Штатов отменить 40%-й тариф на некоторые товары федеративной республики, такие как мясо, кофе и фрукты. Он подчеркнул, что есть и другие облагаемые пошлинами товары, которые необходимо обсудить между двумя странами, и что бразильская сторона стремится к скорейшему продвижению этих переговоров.
"Мы бы хотели в ближайшей перспективе заключить какое-то соглашение с Бразилией. Оно, может, и не решит всех проблем, но, как мне кажется, есть шаги, которые они могут предпринять. Они, кажется, вполне готовы к сотрудничеству... Мы хотим, чтобы торговые отношения с ними были лучше", - сказал Грир во время мероприятия аналитического центра Atlantic Council *.
*организация признана нежелательной на территории России.
Эксперты рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США