https://1prime.ru/20251210/ssha-865418768.html

США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время

США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время - 10.12.2025, ПРАЙМ

США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время

США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время, перспективы для этого есть, заявил торговый представитель Соединенных Штатов... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T22:15+0300

2025-12-10T22:15+0300

2025-12-10T22:15+0300

бизнес

мировая экономика

бразилия

сша

рф

лула да силва

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время, перспективы для этого есть, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир. Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп 2 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер отметил положительный эффект от решения Соединенных Штатов отменить 40%-й тариф на некоторые товары федеративной республики, такие как мясо, кофе и фрукты. Он подчеркнул, что есть и другие облагаемые пошлинами товары, которые необходимо обсудить между двумя странами, и что бразильская сторона стремится к скорейшему продвижению этих переговоров. "Мы бы хотели в ближайшей перспективе заключить какое-то соглашение с Бразилией. Оно, может, и не решит всех проблем, но, как мне кажется, есть шаги, которые они могут предпринять. Они, кажется, вполне готовы к сотрудничеству... Мы хотим, чтобы торговые отношения с ними были лучше", - сказал Грир во время мероприятия аналитического центра Atlantic Council *.*организация признана нежелательной на территории России.

https://1prime.ru/20251209/eksperty-865350509.html

бразилия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, бразилия, сша, рф, лула да силва, дональд трамп