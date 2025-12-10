Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время - 10.12.2025, ПРАЙМ
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время
2025-12-10T22:15+0300
2025-12-10T22:15+0300
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время, перспективы для этого есть, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир. Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп 2 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер отметил положительный эффект от решения Соединенных Штатов отменить 40%-й тариф на некоторые товары федеративной республики, такие как мясо, кофе и фрукты. Он подчеркнул, что есть и другие облагаемые пошлинами товары, которые необходимо обсудить между двумя странами, и что бразильская сторона стремится к скорейшему продвижению этих переговоров. "Мы бы хотели в ближайшей перспективе заключить какое-то соглашение с Бразилией. Оно, может, и не решит всех проблем, но, как мне кажется, есть шаги, которые они могут предпринять. Они, кажется, вполне готовы к сотрудничеству... Мы хотим, чтобы торговые отношения с ними были лучше", - сказал Грир во время мероприятия аналитического центра Atlantic Council *.*организация признана нежелательной на территории России.
бизнес, мировая экономика, бразилия, сша, рф, лула да силва, дональд трамп
22:15 10.12.2025
 
США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. США хотели бы заключить торговое соглашение с Бразилией в ближайшее время, перспективы для этого есть, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.
Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп 2 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого бразильский лидер отметил положительный эффект от решения Соединенных Штатов отменить 40%-й тариф на некоторые товары федеративной республики, такие как мясо, кофе и фрукты. Он подчеркнул, что есть и другие облагаемые пошлинами товары, которые необходимо обсудить между двумя странами, и что бразильская сторона стремится к скорейшему продвижению этих переговоров.
"Мы бы хотели в ближайшей перспективе заключить какое-то соглашение с Бразилией. Оно, может, и не решит всех проблем, но, как мне кажется, есть шаги, которые они могут предпринять. Они, кажется, вполне готовы к сотрудничеству... Мы хотим, чтобы торговые отношения с ними были лучше", - сказал Грир во время мероприятия аналитического центра Atlantic Council *.

*организация признана нежелательной на территории России.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Эксперты рассказали, что ждет мировую экономику после отмены пошлин США
